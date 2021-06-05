İşte Mayıs ayında öldürülen terörist sayısı
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, mayıs ayı içerisinde toplam 81 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çataklı, "Bunların 64'ü PKK/KCK, 17'si ise DEAŞ terör örgütü mensubu" dedi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, mayıs ayı içerisinde toplam 81 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Çataklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu. Bunların 64'ü PKK/KCK, 17'si ise DEAŞ terör örgütü mensubu."
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