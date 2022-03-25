İşte ''pembe bulutları dağıtan, ''200 TL'cik'' hesap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti olarak açıklanan 200 TL ile başlayan "200 TL'cik" polemiğinde 200 TL'nin değerindeki son 13 yıldaki düşüş gözler önüne serildi.

Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç Şerafettin Kılıç, önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Gazete'nin haberine göre, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç "Milli paramızda yaşanan kayıp nasıl bir kayıptır ki, artık en büyük banknot bile –cık’lı eklerle ifade ediliyor. 200 lira 2009 yılında tedavüle girdiğinde bu parayla 125 dolar alınabiliyordu. Bugün ise 13 dolar alınıyor. Yine 200 lira ile 4,8 gram altın alınabiliyordu. Bugün ise bir gram altın 920 lira. Milli paramızdaki değer kaybı dehşetini görebiliyor musunuz? Böyle bir devlet, insanı yaşatan bir devlet olabilir mi? Böyle bir yönetim, topluma refah sağlayan bir gelecek kurabilir mi? İnsanca yaşam herkesin ortak talebi. Ve biz Saadet Partisi olarak, Hakk’ı üstün tutan bir yönetim anlayışı ile bunu sağlamaya hazırız” dedi.

"AK PARTİ'DEN ÖNCE MAĞARADA YAŞIYORDUK"

Hükümetin politikalarına yönelik de konuşan Şerafettin Kılıç, AK Parti’nin söylemleri doğrultusunda 20 yıl öncesinde Türkiye’nin mağaralarda yaşadığının ortaya çıktığını belirtti. Hükümetten yapılan açıklamaları işaret eden Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, “İktidar kanadının birbirinden ilginç ve trajikomik açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Biz iktidara geldiğimiz zaman ambulans yoktu’ sözlerini işittik. Evet, sizden önce ambulans yoktu, hastalar taş devri arabası ile taşınıyordu. Cumhurbaşkanı’nın ‘AK Parti’den önce yoktu’ listesi var biliyorsunuz. Uzadıkça uzuyor" dedi.

Kılıç "Daha önce de, AK Parti’den önce vatandaşların hayatında elektrik olmadığını, tomografi olmadığını, otomobil olmadığını, hatta ve hatta buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi bile olmadığını iddia etmişti. Bu söylemlerin hepsini topladığımızda, 20 yıl önce bizim millet olarak mağaralarda yaşadığımız ve mızrakla avlanarak beslendiğimiz ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının ‘AK Parti’den önce yoktu listesi’ne katkıda bulunmak istediğini belirten Şerafettin Kılıç, “İcra dairelerindeki dosya sayısında patlama yoktu. İşlenen tarımsal alanlarda böyle bir azalma yoktu. 450 milyar dolar dış borcumuz yoktu. Müteahhitlere on yıllar boyu ödemek zorunda olduğumuz Hazine garantili ödemelerimiz yoktu. Geçmediği köprüler ve kullanmadığı yollar yüzünden vatandaşının sırtına yüklenen yüzlerce milyar dolarlık borç yoktu. Yağ, ekmek ve akaryakıt kuyruklarının haykırdığı bir yokluk yoktu. Bakanların bile iş yapamaz hale geldiği, Meclis’in işlevinin ortadan kalktığı bir sistem yoktu. Her türlü hayati kararın tek bir kişinin iki dudağı arasında olduğu bir düzen yoktu. Türkiye AK Parti iktidarı sayesinde işte bu ‘yok’ları gördü, yaşadı, yaşıyor” diye konuştu.