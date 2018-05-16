İşte Ramazan bilmecesi: Evde 50, dışarıda 800 TL olan şey nedir ?

Ramazan ayında dışarıda iftar yapmanın maliyeti, menünün içeriği ve mekana göre değişiklik gösteriyor. İftar menüleri, İstanbul'un birinci sınıf restoranlarında 100 ila 200 lira arasında değişirken, geleneksel Türk ve Osmanlı mutfaklarından seçilmiş lezzetleri müşterileriyle buluşturan 5 yıldızlı otellerde ise 59 liradan başlayıp 200 liraya dayanıyor. Evde yapılan iftar ise çok daha uygun fiyata mal olabiliyor. Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, dışarıda iftar yapmanın bedelinin ortalama 40 liradan başlayıp 200 liraya kadar çıktığını, işletmelerin maliyeti ve kullandığı ürün çeşitliliğine göre fiyatların belirlendiğini, evde ise 4 kişilik bir aile için iftar sofrasının ortalama 50 ila 100 lira arasında kurulabileceğini kaydetti. Ramazan'da iş hacminin arttığını, özellikle yeri büyük olan işletmelerin avantaj sağladığını ifade eden Bingöl, "Bazı restoranlar gündüz kapalı ama akşam dolu. Şimdiden birçok yerde rezervasyon doldu" dedi. Bingöl, Türk halkının Ramazan'da dışarıda iftara ödediği meblağın 2 milyar lirayı bulduğunu bildirdi.

5 YILDIZLI FİYAT



Wyndham Grand Kalamış: Kişi başı 110 liradan başlıyor. Menülerde limitsiz meyve suyu, meşrubat, çay ve kahve gibi içecekler de ücretsiz olarak ikram ediliyor. 10 ve üzeri gruplarda şirketlere özel indirimler yapılıyor.

Fairmont Quasar İstanbul: Stations restoranda açık büfenin kişi başı fiyatı 135 lira. Aila restoranda ise kişi başı iftar fiyatı 185 lirayı buluyor.

Hilton İstanbul Bomonti: The Globe restoranda iftar menüleri içecekler dahil kişi başı 145 lira. Otel; şirket ve gruplar için de özel banket iftar menüsü hazırlıyor. Menüler ile misafirler 95 lira artı KDV'den başlayan fiyatlarla ağırlanıyor.

Conrad İstanbul Bosphorus: Manzara Restaurant'ta iftar fiyatı 145 lira.

Elite World Hotels: İftar lezzetleri için kişi başı 59 liradan başlayan menü alternatifleri bulunuyor.

RESTORANLAR



Kızkulesi: 180 TL

Feriye: 195 TL

Şazeli: 145 TL

Hacı Abdullah: 100-115 TL

Kaşıbeyaz: 150 TL

İBB sosyal tesisleri: 35 TL

Mabeyin: 120 TL

Köşkler (Beltur): 75-95 TL.