İşte Tunceli'deki helikopterin düşüş nedeni

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden dün öğle saatlerinde havalandıktan kısa süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişinin cenazesi, bu sabah olay yerinden alınarak Elazığ'da hastaneye kaldırıldı.

Helikopter şehitleri hakim Onur Alan, komiser Pilot Abdullah Ortanca, sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu, polis memuru teknisyen Murat Ködük, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman ile polis memurları Ekrem Dereli, Saadettin Demir, Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım ve Azam Güdendede'nin cenazeleri Elazığ'a götürüldü... Şehitlerin cenazelerini taşıyan sikorsky helikoptere, taarruz tipi helikopterlerinin de eşlik ettiği görüldü.

Kaza bölgesinde dondurucu soğukta gece boyu bekleyen jandarma ve polis özel harekat timlerinin de dönüşümlü olarak olay yerine en yakın Sarıgül Köyü'ne giderek burada kaldıkları öğrenildi.

İNCELEMELER TAMAMLANDI

12 şehit verilen helikopter kazasında, savcı, olay yeri inceleme ve kaza kırım ekibi çalışmalarını tamamlandı.

Enkaz alanına giden cumhuriyet savcısı, kaza kırım ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri da çalışmalarını tamamladığı öğrenildi. Yapılan ilk incelemelerde helikopterin olumsuz hava koşulları nedeniyle düştüğü tespit edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Pülümür ilçesinde düşen helikopterde bulunan 12 şehidimizin naaşları, olumsuz hava şartlarının düzelmesi üzerine 19.04.2017 tarihi sabah saat 06.00’da başlayan çalışmalar neticesinde arama kurtarma ekipleri, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri nezaretinde helikopter enkazından çıkarılarak Elazığ Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir" denildi.

CENAZELER ELAZIĞ'A GETİRİLDİ

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde dün düşen helikopter enkaz bölgesinden bu sabah alınan 12 şehidin cenazesi, helikopterlerle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'na getirildi. Helikopterden alınan şehit cenazeleri ambulanslarla hastane morguna konuldu. Burada yapılacak otopsinin ardından şehitlerin cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlanacak.

Şehit cenazelerinin getirildiği üniversite kampüsü içerisinde sıkı güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Fırat Üniversitesi'ne Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbettin Demirdağ ve askeri yetkililer de geldi.