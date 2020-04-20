  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Nisan 2020 15:30

İşte Türk yapımı entübe cihazları

Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı hizmete açılırken dev hastanede yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazları da yerini aldı.

İşte Türk yapımı entübe cihazları
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Hastanede gerçekleştirilen törene, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve yetkililer katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans ile bağlandı. Dev hastanenin ilk etabının açılışı yapılırken koronavirüsle mücadeleye güç katacak olan hastanede yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazları da yerini aldı. Törende konuşan Bakan Varank da Mayıs sonuna kadar beş bin cihazın üretilmiş olacağını belirtti.

Erdoğan'dan yerli solunum cihazı çıkışı: Ayda 5 bin adet üretemezsiniz hesabını sorarızErdoğan'dan yerli solunum cihazı çıkışı: Ayda 5 bin adet üretemezsiniz hesabını sorarız

 

 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
virüs , salgın , ölümcül virüs , pandemi , koronavirüs , corona , coronavirüs , korona , covid , kovid , kovid-19 , covid-19 , Türk yapımı entübe cihazları
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM