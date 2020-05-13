İşte Türkiye'de 2 günde AVM'lere giden kişi sayısı

Alışveriş merkezleri (AVM) Bilim Kurulu üyelerinin eleştirilerine rağmen pazartesi günü açılmıştı. Haber Türk televizyonunda konuşan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, AVM’leri ilk gün 1 milyon 200 bin, ikinci gün 1 milyon 100 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Hüseyin Altaş, “Birinci gün yüzde 23 civarında bir giriş var. Bu da 1 milyon 200 bin kişiye tekabül ediyor. Normal zamandaki giriş sayımız 6.5 milyon civarında. İkinci gün ise 1 milyon 100 bin ziyaretçi gitti. Zaten düşündüğümüz gibi seyrediyor. Yüzde 20’lerle başlarız giriş sayısında, yavaş yavaş yüzde 30, 40 ve 50, Eylül’den sonra yüzde 60 ve 70 diyerek gideriz” dedi.

‘KUYRUKLAR YOĞUNLUKTAN DEĞİL, KONTROLLERDEN’

AVM önündeki kuyrukların Avrupa’da da olduğunu belirten Altaş şöyle konuştu: “Almanya, Fransa oralarda şöyle yorumlanıyor; Demek ki içerde kurallara çok iyi uyuluyor. Halk da sosyal mesafeye çok iyi uyduğu için zaman alıyor giriş çıkışlar. Halkımızı uyarmak istiyorum, dışardaki sosyal mesafeyi de koruyun. AVM’ye gireceğiz diye sosyal mesafeyi ihlal etmek yanlış. Kuyrukların oluşması sosyal mesafe, hijyen, maske kontrollerinin yapılmasından dolayı oluşuyor. Yoğunluktan oluşan kuyruklar değil. Açıkçası AVM’lerin içinden bir şikayet almadık. Hala bilinçlenmeyen insanlar var. Maskesiz girmeye çalışanlar oluyor. AVM dışında sorunlar var. 426 AVM’den yaklaşık 420 tanesi açık bunların içinden İstanbul’daki 2-3 AVM dışında başka hiç bir AVM’de böyle kuyruklar oluşmadı.”