İşte Türkiye'nin 3 adımda normalleşme takvimi: Takvimler 2021'i gösterecek

Türkiye, koronavirüs salgını ile ilgili verdiği mücadele olumlu sonuçlar almaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan test sayısına karşılık vaka sayısında düşüş yaşandığını belirtti. Ankara'da koronavirüs sonrası normalleşme adımları konuşulmaya başlandı.

'NORMALLEŞME 3 AŞAMADA GERÇEKLEŞECEK'

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Türkiye'de normalleşme sürecinin 3 aşamada gerçekleşeceğini belirterek şunları ifade etti:

Bundan sonra normalleşmeye nasıl geçileceğine dair başlıklar gündeme geldi. Ancak temkinli davranış devam edecek. Anladığımız kadarıyla bir hazırlık dönemi var. 4 Mayıs-26 Mayıs aralığı dönemini anlatıyorlar. Birinci aşama Mayıs-Ağustos aylarını kapsayacak. İlk normalleşme adımları atılacak. Eylül-Aralık dönemi ikinci aşama. Üçüncü aşama ise 2021 yılına kayıyor.

'BAKANLIKLAR HAZIRLIK YAPIYOR'

Bakanlıklar bu planlamalar kapsamında eylem planları hazırlayacak. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı kalabalık sınıflarla ilgili ve sınıf geçme alanlarında yeni planlamalar yapacak. Sınavlar sırasında öğrenciler nasıl oturacak? Bunlar planlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı da yeni bir planlama yapacak. Personele pandemi eğitimi verilmesi gündemde. 48-72 saat boş bırakılmış oda seçeneği gündemde. Çalışanların maske ile hizmet vermesi gibi seçenekler var.

'AVM, RESTORAN VE LOKANTALAR AÇILMAYA BAŞLANACAK'

Öte yandan küçük şehirlerde belli AVM'lerin açılması gibi bir ihtimal söz konusu. Ancak bunların belli bir zaman aralığına göre açılması planlanıyor. Bu durum lokantalar ve restoranlar için de geçerli.

Belki toplu taşıma alanında da farklı modeller devreye girebilecek. Artık hayat eskisi gibi olmayacak.

'KISA, ORTA VE UZUN VADEDE NE İLE KARŞILAŞILACAK TAM BİLİNMİYOR'

Türkiye'de temkinli bir iyimserlik var. Dünya Sağlık Örgütü de buna işaret ediyor. Test sayısı artıyor ancak vaka sayısında düşüş başladı. Bu da kısmi iyimserliğe neden oluyor. Ancak tedbirlerin birden bırakılması mümkün görünmüyor. Kademeli olarak bu alanda adımlar atılacak. Bakanlıklar da farklı durumlara uygun planlamalar yapmak zorunda. Çünkü kısa, orta ve uzun vadede ne ile karşılaşacağımızı tam olarak bilemiyoruz.