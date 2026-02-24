İşte Türkiye'nin geleceği gençlerle ilgili yüzümüze tokat gibi çarpan acı gerçek!

İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı, gençlerin nabzını tuttuğu "İstanbul Barometresi"nin Ocak ayı raporunu yayımladı. Araştırma, İstanbul’daki genç yetişkinlerin iş dünyasına dair umutlarını, kaygılarını ve teknolojiyle olan imtihanını çarpıcı rakamlarla gözler önüne serdi. Artık "altın bilezik" devrinin kapandığına inanan gençlerin oranı yarıyı geçmiş durumda.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yayımlanan İstanbul Barometresi’nin Ocak ayı sayısı, çalışma hayatındaki devasa dönüşümü ve bu yükün altında kalan gençlerin algısını mercek altına aldı. Araştırma sonuçları, modern iş dünyasının sunduğu belirsizliğin gençler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu gösteriyor.

"Altın Bilezik" Dönemi Kapandı mı?

Araştırmaya katılanların yüzde 56,3’ü artık hiçbir mesleğin "garantili" olmadığını düşünüyor. Bu güvensizlik duygusu çalışan gençlerde yüzde 60,4 seviyesine kadar çıkarken, işsiz ve öğrenci kesimde yüzde 53 bandında seyrediyor. Veriler, iş hayatına giren gençlerin piyasadaki dalgalanmaları daha sert hissettiğini kanıtlıyor.

Uzun Vadeli Plan Yapmak Lüks Oldu

Gençlerin gelecek vizyonu da bu belirsizlikten nasibini alıyor. Katılımcıların yüzde 70,2'si uzun vadeli kariyer planı yapmanın artık çok zor olduğu görüşünde birleşti. Özellikle iş arayan gençlerde bu karamsarlık oranı yüzde 79’a kadar tırmanarak dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

Diplomalar ve İşler Örtüşmüyor

Eğitim sistemindeki en büyük yara olan "alan dışı istihdam" araştırmada da kendini gösterdi. Gençlerin yüzde 38,2’si aldığı eğitim ile yaptığı işin hiç örtüşmediğini belirtirken, bu oran saha çalışanlarında yüzde 56,9 gibi çarpıcı bir noktaya ulaştı. Ofis çalışanlarında ise uyum oranının daha yüksek olduğu görüldü.

Yeni Mesai Arkadaşı: Yapay Zeka

Çalışmanın en modern başlığı ise yapay zeka kullanımı oldu. Gençlerin teknolojiye olan adaptasyonu rakamlara şu şekilde yansıdı:

Her gün kullananlar: %30,5

Haftada birkaç kez kullananlar: %25,5

Hiç kullanmayan veya seyrek kullananlar: Yaklaşık %44

İstanbul Barometresi: Gençlerin İş Dünyası Algısı (Ocak 2026)