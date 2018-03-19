İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası

Türkiye'nin deprem tehlike haritası 22 yıl sonra yenilendi. Yeni harita Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni haritaya göre toplam 52 il merkezinin deprem tehlike değeri değişti.



"Artık elimizde parsel parsel riski değerlendireceğimiz bir haritamız var" Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın bahsettiği o harita artık resmen devrede.

Türkiye'nin Deprem Tehlike Haritası 22 yıl sonra yenilendi. Ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Eski haritalarda olduğu gibi artık deprem derecesi kavramı kullanılmayacak. Bunun yerine ivme değeri kullanılıyor. Yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın da bir deprem anında minimum koşullarda beklenebilecek en büyük yer ivmesi değerlerini verdiği belirtiyor. Yani bu haritanın bir risk haritası olmadığı vurgulanıyor. Risk haritası olması için ''Bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir' 'mesajı veriliyor.

Buna göre yeni haritada sarı yerler düşük tehlikeli, kırmızı yerler ise yüksek tehlikeli yer ivmesini gösteriyor. Yeni haritaya göre toplam 52 il merkezinin deprem tehlike değeri değişti. 46 il merkezinin deprem tehlikesi azaldı, 6'sının ise yükseldi.