İşte vatandaşa kesilen koronavirüs test faturası

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte uzmanlar, siyasiler ve sağlık örgütlerinin yaptığı tüm aşı çağrılarına rağmen yurttaşlar kaderlerine terk edilmiş

durumda. Zatürre ve grip aşısı olmak için sağlık merkezlerinden umudunu kesip eczanelerde sıraya giren yurttaşlar, eğer bulabilirse bir zatürre aşısına 344 lira ödüyor. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalar için öneriliyor.

Birgün gazetesinden Meral Danyıldız'ın haberine göre ayrıca söz konusu aşıları olmak bir nevi ‘şans’ işi. Yurttaşlar, grip aşısı ve zatürre aşısı için ağustos ayından itibaren eczanelere isim yazdırmaya başladı bile.

Söz konusu işleyişle birlikte, ismini yazdıran kişi eğer sıra bir şekilde kendisine gelirse gidip ücretli bir şekilde aşısını olabiliyor. Ancak aile sağlığı merkezlerinde bu durum aşı eksikliğinden dolayı daha da güç. Bunun farkında olan vatandaşlar işini ‘sağlama’ almak için eczane listelerinde ilk sıralara girme yarışında.

ZATÜRRE AŞISI 344 TL

Hükümet tarafından desteklenmeyen, aşı ve testler konusunda yalnız bırakılan bir asgari ücretli, Covid-19’la mücadelede zatürre aşısı olmak isterse 344 lira para ödemek zorunda. Ortalama bir lira olan, uzmanlarca iki üç saatte bir değiştirilmesi gereken maskeden her gün en az iki kere kullanmak ise ayda 30-60 liraya tekabül ediyor. Yine bilim insanlarının çağrılarına kulak verip grip aşısı olmak isteyen bir kişi, eğer kendisine sıra gelirse geçen seneki fiyatıyla 72 TL ödüyor. Bunun yanı sıra koronavirüs testi yaptırmak da oldukça güç. Ülke genelinde ‘Günde 100 bin test kimlere yapılıyor? Ben yaptıramıyorum’ sorusu hâkimken, iktidara yakın milletvekillerinin düzenli test yaptırdığına dair tweetleri sorunun cevabını açığa çıkarıyor.

PCR TESTİ İÇİN ÖZEL HASTANEYE

Aynı kişi koronavirüs testi yaptırmak isterse, devlet hastanelerinde kolaylıkla test yaptıramadığı için özel hastanelere mecbur bırakılıyor. Özel hastanelerde yapılan PCR testi minimum 250 liradan başlıyor. Buna tomografi ve muayene ücretleri de eklenince fiyat 500’e kadar çıkabiliyor. Devletin sağlaması gereken ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanamayan bir kişi tüm bunlar için ortalama 900 TL para ödemek zorunda.

Pandemi ile mücadele ateş pahası

Zatüre aşısı :344 TL

Grip Aşısı (2019): 72 TL

Özel hastanede PCR Testi: 250-500 TL

Maske (aylık): 30-60 TL

Dezenfektan (aylık): 25-50 TL

Siperlik: 10 TL