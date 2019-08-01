İşte YAŞ'ta terfi eden ve emekliye ayrılan isimler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı.

Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararları kapsamında, 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekliye sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Necdet Tuna ise yaş haddinden emekli oldu.

YAŞ kararları açıklandı: 14 general ve amiral üst rütbeye terfi etti

Terfi ettirilen subayların isimleri şöyle sıralandı:

- Kara Kuvvetleri Komutanlığında korgeneralliğe terfi edenler:

1- Tümgeneral İrfan Özsert

Tümgeneralliğe terfi edenler:

1- Tuğgeneral Bahtiyar Ersay

2- Tuğgeneral Sezai Öztürk

3- Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan

4- Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut

5- Tuğgeneral Selami Arslan

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay Mehmet Cafer Aksoytürk

2- Albay Hikmet Yokarıbaş

3- Albay Ferat Vural

4- Albay Mustafa Cüneyt Arıkan

5- Albay Sezgin Erdoğan

6- Albay Ahmet Gülmüş

7- Albay Mustafa Koşan

8- Albay Berat Acar

9- Albay Fethi Oltulu

10- Albay Hakan Tunç

11- Albay Salih Büyük

12- Albay Metin Eştürk

13- Albay Osman Akyıldız

14- Albay Hacı Halil Osma

15- Albay Ali Fuat Arıkan

16- Albay Halil Ünver

17- Albay Zekeriya Yalçın

18- Albay Oğuz Baykal

19- Albay Mehmet Zeki Eren

20- Albay Halil İbrahim Büyükbaş

21- Albay Adem Çakır

22- Albay Mustafa Üstün

23- Albay Mehmet Avcıoğlu

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığında tümamiralliğe terfi edenler:

1- Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu

Tuğamiralliğe terfi edenler:

1- Albay Özgür Özcan Altunbulak

2- Albay Mehmet Emre Sezenler

3- Albay Erhan Aydın

4- Albay İmran Alparslan Demirbilek

5- Albay Nihat Baran

6- Albay Rafet Oktar

7- Albay Refik Levent Tezcan

8- Albay Ahmet Cevdet Kaplan

9- Albay Fuat Gedik

10- Albay Hüseyin Sami Uyar

11- Albay Ramis Akın

- Hava Kuvvetleri Komutanlığında tümgeneralliğe terfi edenler:

1- Tuğgeneral Erdoğan Gür

2- Tuğgeneral İsmail Günaydın

3- Tuğgeneral İsmail Üner

4- Tuğgeneral Kutlay Demir

5- Tuğgeneral Ali Serin

6- Tuğgeneral Olcay Yılmaz

7- Tuğgeneral Selçuk Aygün

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay Ender Kartal

2- Albay Gürel Özusta

3- Albay Gökhan Ergün

4- Albay Aziz Adalı

5- Albay Ertunç Ertufanlı

6- Albay Durmuş Aydemir

EMEKLİYE SEVK EDİLENLER

Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller ise şöyle:

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Orgeneral:

1- Abdullah Recep

2- İsmail Serdar Savaş

Tümgeneral:

1- Hakan Atınç

Tuğgeneral:

1- Ufuk Demirkılıç

2- Celalettin Bacanlı

3- Engin Durak

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:

Tümamiral:

1- Hasan Nihat Doğan

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneral:

1- Nihat Kökmen

2- Yılmaz Özkaya

Tümgeneral:

1- Ali Çetinkaya

Tuğgeneral:

1- Ahmet Biçer

2- İmdat Bahri Biber

3- Ersin Eser

Normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiller şöyle:

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Tümgeneral:

1- Gürsel Yüz

Tuğgeneral:

1- Erdoğan Baykal

2- Ali Ucarı

3- Orhan Aksoy

4- Hançeri Sayat

5- Erdal Şener

6- Süleyman Ertızman

7- Özgür Tör

8- Tevfik Erkan Olgay

9- Sırrı Yılmaz

10- Nerim Bitlislioğlu

11- Erdem Murat Tatlı

12- Coşkun Kaya

13- İsmail Güzeller

14- Bülent Temizer

15- Turan İnan

16- Mustafa Yaşar Arslanhan

17- Hasan Kaymaz

18- Kemal Kırış

19- Mustafa Barut

20- Osman Dirmencioğlu

21- Nadir Gündüz

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:

Tuğamiral:

1- Bülent Olcay

2- Berker Emre Tok

3- Önder Çelebi

4- Ahmet Tunç Veyisoğlu

5- Cemal Özden Yazıcıoğlu

6- Cemalettin Bozdağ

7- Şafak Duruer

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı:

Korgeneral:

1- Muhittin Fatih Sert

Tuğgeneral:

1- Turan Toker

2- Alpay Aydoğan

3- Murat Islıoğlu

4- Cemal Balıkçı