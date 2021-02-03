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  3. 03 Şubat 2021 18:27

İstediği ilacı yazmadı diye doktora saldırdı!

Yozgat'ta bir psikiyatri hastası, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde muayene olduğu Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'e istediği ilacı yazmadığı için saldırıda bulundu.

İstediği ilacı yazmadı diye doktora saldırdı!
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Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, psikiyatri hastası E.Ş. (26) öğle saatlerinde Dr. Öğretim Üyesi Hayriye Mihrimah Öztürk'e muayene oldu.

E.Ş., doktordan kendisine kullandığı ilacı tekrar yazmasını istedi.

Dr. Öztürk ise kullandığı ilacın kendisine fayda sağlamadığını, başka ilaç yazılması gerektiğini söyledi.

SAÇINDAN TUTUP YERDE SÜRÜKLEDİ

E.Ş.'nin, doktoru saçından tutup yerde sürükleyerek darbettiği ileri sürüldü.

E.Ş., odadaki arbede sesini duyan güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi, haber verilmesiyle gelen polis ekiplerine teslim edildi.


DOKTORUN AYAK BİLEĞİ KIRILDI

Yaralanan Dr. Öztürk, hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Ayak bileğinde kırık saptanan Öztürk, ameliyata alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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