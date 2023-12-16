İster ev ister iş yeri... Asansörler de büyük tehlike

Aydın'da bulunan bir KYK yurdunda üniversite öğrencisi bir genç kızın ölümüyle sonuçlanan korkunç asansör kazasının ardından asansörlerin güvenlik talimatları ve bakım periyotları gündemde tartışılmaya başlanmıştı. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük yeni faciaları önleyebilecek olmasına rağmen gözden kaçan bir ayrıntı için uyardı.

Türkiye KYK yurtlarında peş peşe meydana gelen asansör kazalarının ardından evlerden, işyerlerine, AVM'lerden öğrenci yurtlarına kadar hayatımızın her yerinde aldığımız "asansör riski"nin temel sebebi "bakımsızlık" ve "denetimsizlik" olduğu ortaya çıkmıştı.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük yaptığı bir açıklamada asansör bakımlarının aksatılmasına neden olan bir sebebi daha açıkladı.

Periyodik kontrol ve bakımların zamanında yapılmama nedenlerinden biri olarak maliyetlere dikkat çeken Küçük, "Asansörlerin periyodik kontrol ve bakımları mutlaka yapılmalıdır ancak, kontrol ve bakım yapma yetkisi alan firmalar, bunu en az maliyetle gerçekleştirmelidir." dedi.

İşte Küçük'ün açıklamaları:

"Yedek parça ve bakım hizmeti fiyatları aşırı yükseltilmekte, artan maliyetler, apartman ve siteleri kontrol ve bakımdan kaçınmaya yönlendirmektedir. Bu durum, can ve mal kaybı riskine neden olmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere, yetkililerin bu konuda hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın menfaatleri korunmalıdır."