İstifa eden AK Partili başkanın skandal uyuşturucu görüntüleri ortaya çıktı

Önceki akşam Facebook mesajıyla aniden istifa eden AK Partili bir ilçe başkanının skandal görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

AK Partili bir ilçe başkanı Kürşat K. önceki akşam saatlerinde Facebook’ta yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıkladı. K., “İşlerimin yoğunluğu sebebi dolayısıyla AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı göreviminden istifa ediyorum. Her daim Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a ve Partimize bağlılığım devam edecektir. Kamuoyuna saygıylarımla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Ancak K.’ın istifasının arkasında bir skandalın yattığı ileri sürüldü. Halk TV'den İsmail Saymaz'a ulaşan cep telefonu kaydında, bir kişinin makam koltuğunda sızmış halde uyuduğu görüldü. Bu kişinin K. olduğu iddia edildi.

Görüntüyü çeken kişi, çekmecede ‘metamfetamin’ adı verilen uyuşturucu madde ile hassas tartıyı gösteriyor. Masanın üzerinde ise ‘meth pipe’ denilen ve metamfetamin içmekte kullanılan pipo benzeri alet var.

K.’ın sızmışken görüntülendiği mekan ve duvar kağıdının Facebook hesabındaki profilinde kullandığı fotoğraftakiyle aynı olduğu görüldü. Facebook hesabında yapılan incelemede, üzerindeki ceketle çektirdiği başka fotoğraflar da bulunuyor.

K., iddialar üzerine sorulan sorulara yanıt vermedi. Konuşmayacağını söyleyen K., WhatsApp'dan verdiği yazılı yanıtta ise "Üstü örtülü şantaj yapıyorsunuz" dedi.

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