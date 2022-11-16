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İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıya karışan terörist Suriye'de yakalandı

İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıya karışan terörist Suriye'de yakalandı
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Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin Hüsam A.K. isimli örgüt mensubu Suriye Azez'de gözaltına alındı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz pazar günü 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'le irtibatlı olanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerinin yönettiği operasyonlarda kritik bir isim daha yakalandı.

AZEZ'DE OPERASYON DÜZENLENDİ
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda saldırının yapılmasına yardım ve yataklık ettiğini tespit ettikleri Hüsam kod adlı bir teröristin Suriye'ye kaçtığını belirledi. Suriye'de görevli Türk polis ekiplerine bilgi verilmesi üzerine, Azez'de operasyon gerçekleştirildi. “Hüsam” kod adlı PKK/YPG mensubu terörist, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Böylelikle saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi.

RESMİ İFADEDE TEKRARLADI
Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'in de ifadesi alınmaya devam ediyor. Albashır'in mülakatın ardından, avukat huzurundaki resmî ifadesinde de saldırı emrini PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzey olarak istihbarat biriminde faaliyet yürüten Hacı kod adlı teröristin verdiğini söylediği öğrenildi. Albashır'ın, 2 ay Mümbiç'te kaldıktan sonra 4 ay önce Türkiye'ye geldiğini ve bombayı da Hacı'nın 'patlat' emrinden sonra patlattığını söylediği belirtildi. 

Etiketler terör terörist saldırı
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