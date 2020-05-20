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  3. 20 Mayıs 2020 15:28

İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık!

Havaların ısınmayı ve 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesine 14 yaş ve altı çocukların izni de eklenince İstiklal Caddesinde korkutan kalabalık oluştu.

İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık!
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Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalın çağrılarına uzun süre uyulmasıyla insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri İstiklal Caddesi uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü. Havaların ısınması ve salgın süresinin uzamasıyla vatandaşlar evlerinden çıkarak kendilerini caddelere attı. Buna 14 yaş ve altı çocukların izinli olması da eklenince İstiklal Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı. 


istiklal Caddesindeki iş yerlerinin çoğunun kapalı olmasına rağmen vatandaşların her geçen gün caddeyi doldurduğu görüldü.

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istiklal caddesi , koronavirüs , istiklal
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