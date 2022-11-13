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İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yürek yakan görüntü

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yürek yakan görüntü
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada yürek yakan görüntüler ortaya çıktı.

Taksim’in en işlek sokaklarından olan İstiklal Caddesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatılırken olayla ilgili inceleme ise sürüyor.

Taksim'deki patlama anı kameradaTaksim'deki patlama anı kameradaHaber

 PATLAMA SONRASI YÜREK SIZLATAN GÖRÜNTÜ

Bununla birlikte patlama anının yaşandığı olay yerinde insanların yerde yattığı, ve bebek arabasının da devrildiği görüldü. Bu anın görüntüsü yürek sızlattı.

Patlamada vatandaşların panikle kaçması da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir patlama sesinin olduğu ve alevlerin yükseldiği anlar görülürken, vatandaşların bağırarak kaçtığı kaydedildi.

Etiketler istiklal caddesi patlama
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