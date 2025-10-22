İstinaf eski Kızılay Başkanı'nın kızı hakkındaki cezayı bozdu

İstinaf, bir kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olduğu halde sadece 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı F.K. hakkındaki kararı bozdu.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre 17 yaşındaki B.B.'nin ölümüne neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı F.K.'a verilen hapis cezası istinaf tarafından bozuldu. Kazada B.B. ölmüş 3 kişi de yaralanmıştı. Yargılama sonucunda F.K. hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti. Kararda 3 yaralının şikayetlerini geri çektiği ve F.K.'ın sadece bir kişinin ölümünden cezalandırılması gerektiği belirtildi. Mahkeme heyeti, sanığa verilen hapis cezasının miktarı itibarıyla, cezanın ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmasına yer olmadığına hükmederek, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de devamını kararlaştırmıştı.