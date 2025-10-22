  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstinaf eski Kızılay Başkanı'nın kızı hakkındaki cezayı bozdu

İstinaf eski Kızılay Başkanı'nın kızı hakkındaki cezayı bozdu

İstinaf eski Kızılay Başkanı'nın kızı hakkındaki cezayı bozdu
Güncelleme:

İstinaf, bir kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olduğu halde sadece 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı F.K. hakkındaki kararı bozdu.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre 17 yaşındaki B.B.'nin ölümüne neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı F.K.'a verilen hapis cezası istinaf tarafından bozuldu.

Kazada B.B. ölmüş 3 kişi de yaralanmıştı. Yargılama sonucunda F.K. hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti.

Kararda 3 yaralının şikayetlerini geri çektiği ve F.K.'ın sadece bir kişinin ölümünden cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Mahkeme heyeti, sanığa verilen hapis cezasının miktarı itibarıyla, cezanın ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmasına yer olmadığına hükmederek, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de devamını kararlaştırmıştı.

 

Birgün

text-ad
Etiketler kaza karar hapis cezası karar bozuldu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ile geri dönüyor; bölüm başı ücreti olay oldu! Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ile geri dönüyor; bölüm başı ücreti olay oldu! Tam 25 kilo birden veren, 43 yaşında olduğuna 43 şahit gereken oyuncunun lise pozları olay oldu Tam 25 kilo birden veren, 43 yaşında olduğuna 43 şahit gereken oyuncunun lise pozları olay oldu Kaymakamlık sosyal medyadan isyan etti: ''Ceza kesmekten yorulduk'' Kaymakamlık sosyal medyadan isyan etti: ''Ceza kesmekten yorulduk'' AK Partili Şamil Tayyar'dan olay olacak ''Sırada sürpriz isimler var'' çıkışı! AK Partili Şamil Tayyar'dan olay olacak ''Sırada sürpriz isimler var'' çıkışı! Bu da yapılmaz ama! Bu sefer mezarlıktan öyle bir şey çalındı ki... Kahreden hırsızlık! Bu da yapılmaz ama! Bu sefer mezarlıktan öyle bir şey çalındı ki... Kahreden hırsızlık! Ünlü sunucu canlı yayında fenalaştı; apar topar hastaneye kaldırıldı Ünlü sunucu canlı yayında fenalaştı; apar topar hastaneye kaldırıldı Türkiye'nin en zengini ünvanını kaptıran Murat Ülker'den dikkat çeken yorum Türkiye'nin en zengini ünvanını kaptıran Murat Ülker'den dikkat çeken yorum 3 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaralayan Balıkesir canisi kamerada! 3 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaralayan Balıkesir canisi kamerada! Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Zenginle fakir arasındaki uçurum derinleşiyor'' Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Zenginle fakir arasındaki uçurum derinleşiyor'' Binlerce öğrencinin boşta kaldığı 2025 YKS'de büyük skandal: ''Tercihler sistemde değiştirilmiş!'' Binlerce öğrencinin boşta kaldığı 2025 YKS'de büyük skandal: ''Tercihler sistemde değiştirilmiş!''
Elektrik faturalarına gizli zam! 45 milyon vatandaşın cebi yanacak! Elektrik faturalarına gizli zam! 45 milyon vatandaşın cebi yanacak! Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerin değeri açıklandı Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerin değeri açıklandı Koşun depoları doldurun! Akaryakıtta beklenen indirim geldi! Koşun depoları doldurun! Akaryakıtta beklenen indirim geldi! Katil zanlısı komandolarla çatıştı; teslim olmadı, yaşamını yitirdi! Katil zanlısı komandolarla çatıştı; teslim olmadı, yaşamını yitirdi! Cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okuyan ekranların kusursuz güzelinden olay açıklama Cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okuyan ekranların kusursuz güzelinden olay açıklama Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru vardı: 9 maçta tam 43 gol atıldı! Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru vardı: 9 maçta tam 43 gol atıldı! Komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 12 yaralı var! Komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 12 yaralı var! Kış havası sürüyor: Sağanak yağışlara devam... Pastırma yazı için tarih belli oldu! Kış havası sürüyor: Sağanak yağışlara devam... Pastırma yazı için tarih belli oldu! Güzel oyuncudan ''hık demiş müstakbel kaynanası Seda Sayan'ın burnundan düşmüş'' dedirten değişim! Güzel oyuncudan ''hık demiş müstakbel kaynanası Seda Sayan'ın burnundan düşmüş'' dedirten değişim! Yollar, araçlar sular altında kaldı, heyelanlar oldu, yaşam durdu! Yollar, araçlar sular altında kaldı, heyelanlar oldu, yaşam durdu!