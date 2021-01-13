İstinat duvarı yıkılınca belediye binasını su bastı

Dün gece etkili olan sağanak, Manisa'da 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ve Yunusemre Belediyesi’nin arasındaki istinat duvarının yıkılmasına neden oldu.

Belediye hizmet binasının zemin katı suyla doldu, elektrik ve bilgi işlem sistemleri kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin su tahliyesi için çalışma yaptıkları belediyede bugün bazı hizmetler verilemedi.

''50 YILLIK DUVAR YIKILDI''

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, hizmet binasında ciddi anlamda maddi hasar oluşmadığını belirterek, gazetecilere şu açıklamada bulundu:



''Batı Kışla, yanımızda komşumuz. Aramızdaki duvarın arkasında dün gece, aşırı yağıştan dolayı su birikintisi olmuş. Yaklaşık 50 yıllık duvar, su birikintisine dayanamayarak, yıkılmış. Duvarda, yaklaşık 45 metre uzunluğunda yıkık var. Duvar yıkıldıktan sonra bahçemize çok miktarda sel suyu gelmiş. Hem çevre ve şehircilik binamızda hem de ana binamızın altında bulunan halkla ilişkiler müdürlüğümüzün bulunduğu zemin katlar suyla dolmuş. Şu an suları tahliye ediyoruz. Bu nedenle bazı birimlerimiz, bugün hizmet veremiyor. Bilgi işlem ve elektrik kabloları, zarar gördü. İçeride tahliye ile temizlik sürüyor.''