  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İsveç Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

İsveç Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

İsveç Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı, İsveç’te Stokholm Türkiye Büyükelçiliği Kançılarya binasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğrafların yansıtılması nedeniyle İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström'i bakanlığa çağırdı.

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Stokholm Türkiye Büyükelçiliği Kançılarya binasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğrafların yansıtılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, “PKK iltisaklı unsurlar tarafından 21 Kasım 2022 tarihinde Stokholm Türkiye Büyükelçiliği Kançılarya binasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğrafların yansıtılması eylemini kınadığımız ve olayın soruşturulması talebimiz bugün bakanlığımıza çağrılan İsveç’in Ankara Büyükelçisine ifade edilmiştir” denildi.

Diplomatik kaynaklar, “Bu kapsamda kabul edilemez bu eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli tedbirlerin alınması ve Üçlü Muhtıra’da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentilerimiz vurgulanmıştır” ifadelerini kullandı.

Etiketler doşişleri çağrılma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
26 ilde yapılan son seçim anketi açıklandı
Buz gibi ve yağışlı bir haftaya hazır olun!
Kobra Murat'ın ''altından evi'' görenleri şoke etti
Savaş uçakları teröristlere bomba yağdırdı!
Önce Bulgarlar şimdi de Gürcüler! Sınır kapıları AVM'ye döndü
Dolandırılmamak için e-Devlet'te bu bilgiyi güncelleyin!
Sokak ortasında dehşet! Yanlışlıkla babasını ve oğlunu vurdu
Abdürrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden torunuyla ilgili kahreden ayrıntı
Sıfır otomobilde 100 bin liralık indirim! 1 Aralık'ta başlıyor
İstiklal Caddesi'ni kana bulayan hain: ''Ağabeyim ÖSO komutanı''