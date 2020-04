İsveç'te tedavi edilmeyen Türk için harekete geçildi

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken için Türkiye harekete geçti. Gülüşken'in kızı Leyla'nın yardım çağrısının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz elbette bu duruma duyarsız kalmadı. Emrullah Bey'i ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ise Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya seslenerek, "Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz." ifadelerini kullandı.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyadan babası için yardım çağrısında bulunan Leyla Gülüşken'e müjdeli haberi verdi.

Söz konusu paylaşımında, İsveç'e gidecek ambulans uçağın ve sağlık ekibinin fotoğrafını da paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Çok sevgiler."

Ambulans uçak gönderilmesi talimatını vermişti

İsveç'te yaşayan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in kızları Leyla ve Samira, sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunmuştu.

Samira Gülüşken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babam 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar." mesajıyla Türkiye'den yardım istemişti.

Leyla Gülüşken de kayda aldığı bir video ile yardım çağrısında bulunurken, paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Babasının durumu ciddileşmeye başlayınca tekrar hastaneyi aradıklarını kaydeden Leyla Gülüşken, "Eve doktor gelip babamı kontrol ettikten sonra ambulansı arayıp hastaneye kaldırılmasını istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra Kovid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler." ifadelerini kullanmıştı.

Samira ve Leyla'nın yardım çağrısına yanıt veren Sağlık Bakanı Koca, Emrullah Gülüşken'in, 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını vermişti.

Teşekkür mesajı

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla, yardım çağrılarına ses veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, sosyal medya hesaplarından teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı, "Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz." mesajına sosyal medya hesabından yanıt veren Leyla Gülüşken, "Her koşulda ülkemin destek olacağına içten inanıyordum. Bu zor zamanımızda bizim yanımızda olup, her koşulda her yardımda bulundular. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyorum. Allah ülkemize zeval vermesin. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerini kullandı.

Samira Gülüşken de Bakan Koca'nın söz konusu paylaşımına, "Sayın Bakanım; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve siz olmak üzere yardımı olan herkese minnettarız. Rabbim sizleri milletimizin başından eksik etmesin." sözleriyle teşekkür etti.

"Bugün tekrar Türk oluşumuzla gurur duyduk"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Twitter hesabından yaptığı, "İsveç'te yaşayan vatandaşımız Emrullah Gülüşken, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmedi. Devletimiz elbette bu duruma duyarsız kalmadı. Emrullah Bey'i ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimiz için çalışıyoruz." paylaşımına da yanıt veren Gülüşken, şunları kaydetti:

"Bugün tekrar Türk oluşumuzla gurur duyduk. Sayın Bakanımızın talimatından sonra yetkililer bizimle iletişimi bir an olsun kesmedi. Türkiye'den Malmö'ye uçak kaldırıldı ve bulunduğumuz yerden havalimanına ambulans gönderileceği bildirildi. Allah devletimize zeval vermesin."