  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir yılda %120 zam sonrası isyan ettiren elektrik faturaları davalık oluyor

İsyan ettiren elektrik faturaları davalık oluyor

İsyan ettiren elektrik faturaları davalık oluyor

Elektrik zamlarının geri çekilmesi için enerji şirketlerine dava açacağını duyuran Sol Parti, imza kampanyası düzenleyerek vatandaşlardan davaya destek olmalarını istedi.

Sol Parti, elektrik zamlarının geri çekilmesi için enerji şirketlerine dava açacağını duyurdu.

 Sol parti, açacakları davaya destek olmaları için vatandaşlardan imza toplamaya başladı.

PAZARCI İSYAN ETTİ

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Esat Pazar Yeri’nde bir pazarcı, imza toplayan toplayan partililere, kampanyaya katılacağını belirterek zamlara şöyle tepki gösterdi:

“700 lira elektrik gelmiş, bizi içeri alsalar ne olacak? İmza da atarız ismimizi de yazarız. Daha ne yapalım kardeşim, canımızı mı alacaklar?”

Etiketler elektrik faturası elektrik zam elektrik zammı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını! Cansız mankenle aşka geldi!
Fotoğraflar Türkiye'den! 6 metrelik kar tünelleri görenleri şaşırtıyor
PCR testi kalktı, Edirne'ye yeniden akın başladı
''Erdoğan'' paylaşımı tepki çekmişti... Derya Büyükuncu'ya ilk ceza
Koronavirüs geçiren erkekleri bekleyen büyük tehlike: ''Kısırlık kalıcı oluyor''
Omicron varyantının ilk belirtisi belli oldu
Esnafın zam isyanı: Faturaları camlara asmaya başladılar
BTP lideri Hüseyin Baş: ''Yalancı bahar için dövize yine müdahale edilebilir''
Kılıçdaroğlu, Isparta'daki elektrik kesintisinin sebebini açıkladı
AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine hayat pahalılığı uyarısı