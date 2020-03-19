İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti !

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya çapında ölü sayısı hızla artıyor. 9 bin kişinin öldüğü virüsten dünyada en çok etkilenen ülke İtalya oldu.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI ÇİN'İ GEÇTİ

İtalya'da ölü sayısı virüsün ilk görüldüğü Çin'i geçti. İtalya'da koronavirüsten 3 bin 405 kişi hayatını kaybetti, Çin'de 3 bin 237 kişi hayatını kaybetmişti. İtalya'da enfekte olan kişi sayısı da 5 binden fazla artarak 35.713'ten 41.035'e yükseldi.

TOPLAM VİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI 41 BİNİ AŞTI

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 33 bin 190'a ulaştığını, buna ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 41 bin 35 olduğunu belirtti.

Borrelli, dün 4 bin 25 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 415 artışla 4 bin 440'a çıktığını bildirdi. Sivil savunma yetkilisi, virüsün bulaşmasının stabil olduğunu belirterek, iyileşmelerdeki artışa dikkati çekti.Borrelli, ölü sayısının düne göre 427 kişi daha arttığını ve toplam sayının 3 bin 405'e yükseldiğini belirtti.

İtalya bu sayıyla Çin'i geride bırakarak Kovid-19'dan dünyada en çok ölümün görüldüğü ülke haline geldi. Yeni tip koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'de 3 bin 242 ölüm kayıtlara geçmişti.Öte yandan Rainews24'ün haberinde, koronavirüsle mücadele eden 5 doktorun bugün öldüğü ve yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısının 13'e çıktığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 9 bin 828 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde toplam vaka sayısı ise 236 bin 877'ye çıktı.