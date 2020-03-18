İtalya'da yaşayan Merve Hasman: Bizim yaptığımız hataları yapmayın

İşte Merve Hasman’ın açıklamaları;

Dünyanın yaşadığı bu Corona Virüs kabusuyla ilgili eminim herkesin az çok bilgisi var… Ben İtalya’da yaşayan birisi olarak bir takım şeyleri biraz daha açıklığa kavuşturmak istedim, siz de bizim yaptığımız hataları yapmayın diye. İtalya’da ilk vakalar Lombardiya’da çıktığı zaman eğitime ara verildi ve okullar tatil edildi. Bir tatil olarak algılandığı için aileler çocuklarını alıp, sağa sola gittiler. Böylelikle virüs yayılmaya devam etti.

Bilmiyorum her şey ne kadar yansıyor Türkiye’de ama siz hiç hastanede tüplere bağlı insanları gördünüz mü, ya da 37 yaşında bir çocuğun oksijen tüpüyle "Ben 10 gündür cehennemi yaşıyorum. Bu normal grip gibi değil! 'en fazla hastalanırım. Grip gibi geçer, beni öldürmez' diye düşünmeyin" dediğini duydunuz mu? Bu iş gerçekten ciddi. Burada insan seçiyorlar. İnsan seçmek zorundalar çünkü hiçbir ülkenin hiçbir hastanesinin bütün ülkeyi hastaneye alacak kapasiteye sahip olduğunu düşünmüyorum. Kendinizi düşünmüyorsanız, diğerlerini düşünün ve bu insan seçimine sebep olmayın! Lütfen evde kalın!