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  1. 24 Nisan 2017 10:35

İtalyan gazeteci sınır dışı edildi

Türkiye’de 14 gündür gözaltında tutulan gazeteci Gabriele Del Grande sınır dışı edildi.

İtalyan gazeteci sınır dışı edildi
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İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Hatay’da 9 Nisan’da gözaltına alınan gazeteci ve belgeselci Gabriele Del Grande’nin serbest bırakıldığını duyurdu.

Bakan Alfano, bu sabah sosyal medya hesabından paylaştığı iletilerde, 14 gündür Muğla Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan ve Salı akşamından beri de açlık grevinde olan Gabriele Del Grande’nin özgürlüğüne kavuşmasını şu ifadelerle açıkladı:

“Gabriele Del Grande özgür, onunla şimdi konuştum, İtalya’ya dönüyor. Bu nu ailesine haber vermekten mutluluk duydum. Onu bekliyoruz. Bu gece meslektaşım Mevlüt Çavuşoğlu bu kararı bana bildirdi. Ona teşekkür ediyorum. #BenGabrieleileBirlikteyim”

Rainews24 kanalına bir açıklama yapan Alfano, “Bu geceyi bu konuda çalışarak geçirdik. Son günlerde onun serbest kalması için tüm diplomatik kanallarımızı kullanarak, sessiz bir çalışma yürüttük ve iyi gitti. Bundan çok memnunum. Gabriele’nin özgür bir adam olması için çalışan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gabriele Del Grande