İtalya'ya ait hava savunma sistemi Konya'ya konuşlandırılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Savunma Planı kapsamında İtalya'ya ait SAMP-T Hava Savunma Sistemi'nin Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin hava sahası güvenliğini ve NATO ittifakının bölgesel caydırıcılığını doğrudan etkileyecek kritik bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Yapılan duyuruya göre, İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi, Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılacak.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında; ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya’ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya’da konuşlandırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

DHA