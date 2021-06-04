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İtfaiye aracındaki görüntüler 4 personelin başını yaktı

İzmir'de 3 kadının itfaiye aracını kullanırken çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından 1 itfaiye personeli açığa alındı. 3 personelin ise işlerine son verilip haklarında disiplin soruşturması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen 3 kadından 1'i, itfaiye aracının direksiyonuna geçip, kullanırken, diğer 2'si de hareket halindeki aracın arkasına tutunarak, yolculuk yaptı. Bu anları, diğer arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada yayınlandıktan sonra tepki çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada ise "Halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

1 İTFAİYE AÇIĞA ALINDI, 3 GÖREVLİ PERSONELİN İŞİNE SON VERİLDİ
Görüntüler sonrası 1 itfaiye personeli, açığa alındı. Belediyeye ait şirkette sözleşmeli personel olan ve İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapan 3 kişi de itfaiyedeki işlerine son verilip, kayıtlı oldukları şirkete gönderildi. Bu 3 kişi hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.

ARACI MERAK ETTİKLERİNİ SÖYLEYİNCE BİNMELERİNE İZİN VERMİŞLER
Öte yandan itfaiyede görevli 4 kişinin, ziyarete gelen ve itfaiye aracını merak ettiklerini dile getiren 3 kadına araca binmeleri için izin verdiklerini söyledikleri öğrenildi. Merkezde bulunan bu itfaiye aracının ise eğitim amaçlı kullanıldığı belirtildi. Ayrıca görüntüleri paylaşan 3 kadın, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını kapattı.

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Etiketler izmir itfaiye sosyal medya
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