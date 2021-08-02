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İtfaiye eri görev başında hayatını kaybetti

İtfaiye eri görev başında hayatını kaybetti

Adana'da 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 46 yaşındaki Mustafa Kılınç, görev başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında meydana gelen olayda 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 46 yaşındaki Mustafa Kılınç dün göreve geldi. Santralde görevli olan Kılınç gece boyunca gelen ihbarları alıp arkadaşlarına aktardı.

CANSIZ BEDENİNİ ARKADAŞLARI BULDU
İddiaya göre sabaha karşı ise arkadaşları Kılınç'a ulaşamadı. Bunun üzerine santrala gelen itfaiye erleri Kılınç'ın hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk belirlemelere göre Kılınç'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.

DAHA ÖNCE DE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ
Kılınç'ın bir süre önce de kalp krizi geçirip hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Kılınç'ın arkadaşları ise yıkıldı. Kılınç'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından ailesi tarafından toprağa verilecek.

İHA

Etiketler adana itfaiye eri kalp krizi
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