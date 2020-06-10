İthal ağaca vergi geldi!

Yeni düzenlemeye göre, başta kamu kurumları ve belediyeler olmak üzere çevre düzeni ya da kurumların bahçelerini ithal ağaçlarla donatmak isteyenler yüzde 19.5'e varan oranlarda gümrük vergisi ödemek zorunda kalacaklar.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre bazı ithal ürünlerin gümrük vergisinin artırılmasını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uygulama görevi Ticaret Bakanlığı'na verilen yeni karara göre, çıplak köküyle birlikte yurt dışından Türkiye'ye getirilen fidan ve ağaçlarla kozalaklı ve yaprak dökmeyen ağaçların gümrüklerden girişi sırasında getirilen ülkeye göre yüzde 15.5 ila yüzde 19.5 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi alınacak.

Yeni karar öncesinde bu ağaçların ithalatına yüzde 2.4 ila yüzde 3.9 oranında gümrük vergisi uygulanıyordu. Buna göre vergisi yükseltilen ağaçların AB ülkelerinden ithal edilmesi halinde gümrük vergisi yüzde 2.4 yerine yüzde 15.5, diğer ülkelerden getirilmesi halinde ise yüzde 3.9 yerine yüzde 19.5 olacak.

Karar gereği Singapur'dan getirilen ağaçlara uygulanan yüzde 1.9'luk gümrük vergisi oranında ise değişiklik yapılmadı.