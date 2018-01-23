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  3. 23 Ocak 2018 12:55

İtirafçı olan astsubay serbest bırakıldı

Bolu'daki 2’nci Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli astsubay B.P., FETÖ üyesi olduğunu itiraf ederek teslim oldu. FETÖ'cü astsubay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İtirafçı olan astsubay serbest bırakıldı
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında herhangi bir soruşturma veya yakalama kararı çıkarılmayan Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli astsubay B.P, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gidip FETÖ/PDY üyesi olduğunu belirterek teslim oldu.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olan B.P., Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.P., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

bolu , itirafç , fetö , astsubay
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