İttifakların oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nda, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılıyor.

2023 seçimleri... Yüksek Seçim Kurulu'nda partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekiliyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bugünkü kura çekiminde fanuslardan birisinde ittifaklar ve siyasi partilerin isimleri diğerinde ise sıra numarası yer almaktadır. Önce parti ismi çekilecek daha sonra ilgili partinin temsilcisi tarafından sıra numarası belirlenecektir. Oy pusulasının solundan sağına doğru sıralama yapılacaktır. Kura çekiminin Türk Milleti'ne, Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kura çekimindeki sıraya göre sonuçlar:

Bağımsız Türkiye Partisi - 20. sıra

Anavatan Partisi - 12. sıra

Türkiye Değişim Partisi - 2. sıra

Vatan Partisi - 16. sıra

Halkın Kurtuluş Partisi - 14. sıra

ATA İttifakı - 19. sıra

HAK PAR - 4. sıra

Cumhur İttifakı - 8. sıra

Millet İttifakı - 18. sıra

SEÇİM TAKVİMİ

İttifaklar ve siyasi partiler, milletvekili aday listelerine ilişkin çalışmalarını 9 Nisan Pazar gününe kadar tamamlayacak.

Hazırlanan milletvekili aday listeleri saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edilecek.

Bağımsız milletvekili adaylığı başvurusu için de son gün yine pazar günü olacak. Yüksek Seçim Kurulu aynı gün partilerin aday listelerini incelemeye başlayacak.

19 Nisan'da da Yüksek Seçim Kurulu milletvekili kesin aday listelerini ilan edecek.