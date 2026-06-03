İTÜ'de 4.4 milyon TL'lik akılalmaz vurgunu ''havlu sayısı'' ortaya çıkardı! Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) spor tesislerinde, aidat ödemelerindeki IBAN numaralarını kendi hesaplarıyla değiştirerek üniversiteyi 4.4 milyon lira dolandıran 8 çalışan gözaltına alındı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) spor tesislerini yönetmek üzere kurulan iştirak şirketinde, üniversiteyi milyonlarca lira zarara uğratan büyük bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

Resmi internet sitesi üzerindeki üniversiteye ait banka IBAN numaralarını kendi şahsi IBAN'larıyla değiştiren ve üyelik aidatlarını kendi hesaplarına aktaran 8 şirket çalışanı, 4 milyon 400 bin liralık vurgun iddiasıyla gözaltına alındı.

Üye Sayısı Düştü, Giderler ve Kalabalık Arttı

Olay, üniversite yöneticilerinin spor tesislerindeki anormal tabloyu fark edip İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunmasıyla gün yüzüne çıktı. Başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri devreye girdi. Yöneticilerin beyanlarına göre, son aylarda tesislere neredeyse hiç yeni üye kaydı yapılmamış görünmesine rağmen, spor alanlarında aşırı bir kalabalık yaşanıyor ve giderler hızla yükseliyordu.

Polis ekiplerinin yaptığı derinlemesine araştırmada dolandırıcılığı ele veren en kritik detay ise "havlu kullanımı" oldu.

Tesislerde kullanılan havlu ve duş sayısının, kağıt üzerinde kayıtlı görünen resmi üye sayısından çok daha fazla olduğunun tespit edilmesiyle, şirket çalışanları teknik ve fiziki takibe alındı. İncelemeler sonucunda şüphelilerin kurduğu IBAN tuzağıyla üniversiteyi tam 4.4 milyon TL zarara uğrattıkları resmi olarak belgelendi.

Yöneticiler, Antrenörler ve Akademisyen Gözaltında

Gerekli delillerin toplanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, aralarında şirket yöneticileri G.K. ve M.İ.'nin de bulunduğu 1'i kadın toplam 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şebekenin içerisinde yüzme antrenörleri, spor uzmanları, büro memurları ve dolandırıcılık olayının ardından işten çıkarılıp başka bir özel üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan bir ismin de yer aldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirket yöneticisi G.K. susma hakkını kullanırken; diğer çalışanlar IBAN'larına gelen paraları çekip G.K.'ya elden teslim ettiklerini ve dolandırıcılık tezgahından haberleri olmadığını iddia ederek suçlamaları reddetti. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

DHA