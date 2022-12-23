İyi Bir Akülü Tekerlekli Sandalye Seçimi Nasıl Olmalı?

Hemen her yaş grubunda kullanıcısı olan akülü tekerlekli sandalye, birçok marka ve modelde çeşitleri bulunan ürünlerdir.

Gerek teknik özellikleri gerekse işlevselliği ile farklı özelliklerde olan akülü tekerlekli sandalye seçiminde nelere dikkat edilmeli, akülü tekerlekli sandalye seçimi nasıl yapılmalı işte tüm merak edilenler..

Akülü Tekerlekli Sandalye Seçimi

Belki de bir kez alabileceğiniz ve bir daha kolay-kolay değiştirmeye bütçenizin el vermeyeceği bir akülü tekerlekli sandalye alırken birçok noktaya dikkat etmek gerekiyor. Görsel olarak bir ürünü beğenmek ve hemen almaya karar vermek büyük bir ihtimalle hayal kırıklığına neden olabilir. Manuel tekerlekli sandalyelere göre kullanım kolaylığı ve teknik detayları ile daha fazla özelliklere sahip olan akülü sandalye, hareket kabiliyeti kısıtlı olan, vücudunun üst bölümünü aktif olarak kullanamayan engelli bireylerin parmaklarını kullanarak hareket edebildiği bir tekerlekli sandalye grubudur. Alındıktan sonra yıllarca kullanılan ve engelli bireyin hayatını her bakımdan kolaylaştıran teknolojik cihazlardır. Sahip olduğu özellikler bakımından farklı markalarda birçok modeli bulunur. Bunlar;

Standart akülü tekerlekli sandalye

Kaptan koltuk akülü tekerlekli sandalye

Refakatçi sürüşlü akülü tekerlekli sandalye

Lityum batarya akülü tekerlekli sandalye

Katlanabilen akülü tekerlekli sandalye

Ayağa kalkabilen akülü tekerlekli sandalye

Akülü sandalyelerde her bir model markasına veya üretici firmaya göre ufak ta olsa farklı özelliklere sahip ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumda bir akülü tekerlekli sandalye alırken nelere dikkat edilmeli iyi bilmek ve araştırma yapmak önemlidir.

Akülü Tekerlekli Sandalye Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Vücudunun üst bölümünü rahat kullanabilen fakat akülü tekerlekli sandalye kullanmayı tercih eden biri için bütçeye uygun ve ekonomik fiyatlı olan standart özelliklerde bir akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını görecektir. Buna karşın, ellerini hareket ettirebilme dışında diğer uzuvlarını yeterince kullanamayan, sağlık durumuna göre konfor bakımında çok daha fazlasına ihtiyacı olan biri için standart bir akülü tekerlekli sandalye beklentileri karşılamada yetersiz kalabilir. Baş-boyun desteği olan, sırt yatar ayak kalkar özelliklere sahip bir modelle yaşamını çok daha rahat ve konforlu geçireceği bir gerçektir. Seyahat etmeyi seven biri için akülü sandalyesini katlanabilir özellikte ve araç bagajına sığabiliyor olması önemli bir kriterdir. Çalışma hayatının içinde olan ve sık-sık ayakta duruş pozisyonunda olmaya ihtiyacı olan birinin en büyük destekçisi ise ayağa kalkan akülü tekerlekli sandalyedir.

Temel kriterleri bu şekilde sıralayabiliriz. İhtiyacınız olan akülü tekerlekli sandalye grubuna karar verdikten sonra dikkat etmeniz gereken kriterler bunlarla bitmiyor.

Akülü tekerlekli sandalye özellikleri sağlık durumuna uygun olmalıdır

Kullanıcı boyu ve kilosuna uygun ölçülerde seçim yapılmalıdır

Yedek parça ve teknik servis desteği olan tedarikçiden satın alınmalıdır

Akü, motor gücü, hız ve menzil konularına dikkat edilmelidir

Sağlık durumunu destekleyen aparat ( baş desteği v.b.) ve aksesuar detayı olmalıdır

Tekerlek boyutu ve yapısı arazi durumuna uygun olmalıdır

Yaşanan şehir, bölge veya semtte gidilen noktalara dikkat edilerek seçim yapılmalıdır

Konforlu ve kullanımı kolay olmalıdır

Kaliteli, işlevsel ve sağlam yapıda olmalıdır

Joystick kaliteli, kolay kullanımlı ve kullanıcı tercihine göre her iki kolda da kullanılabilir özellikte olmalıdır

Hareketli kolçaklar kullanıcı transferini kolaylaştırdığından, tekerlekli sandalyeye geçişte zorlananlar için hareketli kolçaklı modellere bakılmalıdır

Sık-sık dinlenme ihtiyacı hissedenler için tilt özellikli, sırt yatar ve ayak kalkar özellikli modeller mükemmeldir.

Tekerlekli Sandalye Ölçüleri

Tekerlekli sandalye ölçüleri için özellikle ayrı bir başlık açmamızın nedeni, manuel veya akülü tekerlekli sandalye olsun ölçülerin son derece önemli olmasındandır. Çocuk ve yetişkinlere özel birçok marka ve modelde akülü sandalye çeşidi olduğundan bahsetmiştik. Aynı zamanda kilo faktörü de devreye girdiğinden, kullanıcı boyuna ve kilosuna uygun ölçülerde bir akülü sandalye ile kişi her zaman çok daha konforlu ve güvenli bir kullanıma sahip olacaktır. Oturma yeri genişliği, derinliği ve sırt yüksekliği çocukta, ergende, yetişkinde ve kilolu bireylerde elbette ki farklı olmalıdır. Kilolu bir engellinin standart ölçülerde bir akülü sandalyede kendini rahat hissetmesi beklenemez. Çocuk, ergen veya düşük kilolu biri için de geniş oturma yeri olan bir akülü sandalye uygun olmayacaktır.

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