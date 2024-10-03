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İyi hal indirimleri kaldırılıyor

İyi hal indirimleri kaldırılıyor
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AK Parti iktidarının yeni yargı paketinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Yeni yargı paketinde en çok dikkat çeken değişiklik ise özellikle cinayet ve tecavüz gibi suçlarda mahkum edilen suçlulara uygulanan iyi hal indiriminin kaldırılması olacak. Öte yandan büyük tartışmalara yol açan denetimli serbestlik ve koşullu salıverme için de yeni adımlar atılacak.

TBMM tatile girmeden 9’uncu yargı paketinin bir bölümü yasalaştırılmış, kadının kızlık soyadını kullanabilmesine yönelik hükümlerin de aldığı kısımlar yeni döneme bırakılmıştı. AKP’li hukukçular, önümüzdeki günlerde paketin kalan kısımlarının yasalaştırılacağını, denetimli serbestlik, koşullu salıverme ve iyi hâl indirimleri konusunda tartışmaları bitirecek yeni adımların ise 10’uncu veya 11’inci yargı paketi ile gündeme geleceğini kaydetti.

Türkiye gazetesindeki habere göre; mevcut infaz rejimine göre herhangi bir suçtan 2 yıl ve altında ceza alan biri denetimli serbestlik ve şartlı salıverme hükümlerinden yararlanarak, hiç cezaevine girmiyor. Yeni yapılacak düzenleme ile 2 yıl altındaki suçlarda da ceza süresinin bir bölümünün cezaevi şartlarında tamamlanması öngörülüyor.

Denetimli serbestlik süresinde de değişiklik yapılacak. Hazırlanan taslakta, bir ay ceza alan birinin 12 gün süre ile cezaevinde kalması planlanıyor. Şu anda, cezaevinde bulunan bir hükümlü cezasının bir yılını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlıyor. Yeni düzenleme ile denetimli serbestlik şartları yeniden belirlenecek ve cezanın yüzde 40’ı cezaevinde tamamlanacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da “Cezalardaki caydırıcılığı sağlamaya dönük, infaz sisteminin daha etkin olmasına yönelik önemli çalışmalar olacak. Toplumda infial oluşturan suçlar konusunda iyi hâl indirimi uygulanmaması gibi adımlar atılabilir. İyi hâlin kaldırılması bile düşünülebilir” dedi.

Türkiye Gazetesi

Etiketler denetimliserbestlik koşullu salıverme iyi hal indirimi yeni yargı paketi
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