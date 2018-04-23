Advertisement Advertisement
Binlerce kişiye müjde ! O ilimize kuruluyor
Binlerce kişiye müjde ! O ilimize kuruluyor
Saadet Partisi'nden bir kritik ziyaret daha !
Saadet Partisi'nden bir kritik ziyaret daha !
İstanbul'da yaz havası ! Sıcaklık 27 dereceyi aştı
İstanbul'da yaz havası ! Sıcaklık 27 dereceyi aştı
Almanya ile büyük kriz ! Türkiye nota verdi
Almanya ile büyük kriz ! Türkiye nota verdi
Sağlık sisteminde devrim ! Artık eczanelerde satılacak...
Sağlık sisteminde devrim ! Artık eczanelerde satılacak...
Güzel mankenden olay paylaşım; bekarlık günlerine döndü !
Güzel mankenden olay paylaşım; bekarlık günlerine döndü !
Düğünde katliam ! Suudi Arabistan vurdu, çok sayıda ölü var
Düğünde katliam ! Suudi Arabistan vurdu, çok sayıda ölü var
Ev alacaklara müjde ! İndirim başlıyor
Ev alacaklara müjde ! İndirim başlıyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Nisan 2018 18:47

İYİ Parti açıkladı ! Akşener resmen aday !

İYİ Parti'nin Twitter hesabı, Meral Akşener'in her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

İYİ Parti açıkladı ! Akşener resmen aday !
A+ A-

İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Meral Akşener her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Bu yol nereye kadar giderse, oraya kadar gitmekte kararlıyız. Milletimize saygıyla duyurulur." denildi

İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada ''Sayın Meral Akşener her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Milletimiz bizden bunu açık ve net olarak beklemektedir'' denildi.

İYİ Parti'nin 1 Nisan 2018'de duruşunu net belirttiği hatırlatılan açıklamada, ''Bu yol nereye kadar giderse, oraya kadar gitmekte kararlıyız. Milletimize saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

İYİ Parti Genel Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülke gündeminde yaşanan son siyasal gelişmeler nedeniyle Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçim ittifakı konusundaki tavrının merak edildiği belirtildi. Bu nedenle kamuoyuna bir açıklama zorunluluğu doğduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Ekim 2017'de kurmuş olduğumuz İYİ Parti, halkımızın büyük teveccühü ile karşılanmıştır. Uzun süredir idari ve yargı tuzaklarıyla mücadele etmiş olan bu siyasal hareket, seçime doğru tekrar büyük bir hileyle karşılaşmış ve seçim dışı bırakılmak istenmiştir. Bu engeli aşma çabamızda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterdiği demokratik tavra teşekkür ederiz. Elbette, Yüksek Seçim Kurulu'nun Türkiye'yi belirsizlik ortamına sürüklemesini istemezdik. Siyasi iktidarın da milletin iradesi yönünde bir tavır sergilemesini beklerdik. Bugün medyada ve çeşitli kesimlerde, İYİ Parti'nin de içerisinde olduğu senaryolar yer almaktadır. Biz bu konudaki duruşumuzu 1 Nisan 2018 tarihinde net ve hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın açıklamıştık. Bunu tekrarlıyoruz; Sayın Meral Akşener her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Milletimiz bizden bunu açık ve net olarak beklemektedir. Bu yol nereye kadar giderse, oraya kadar gitmekte kararlıyız. Aziz milletimize saygıyla duyurulur."

iyi parti , cumhurbaşkanı adayı , akşener
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM