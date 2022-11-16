  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'a silahlı saldırı

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'a silahlı saldırı

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'a silahlı saldırı
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, İYİ Parti İBB Meclis Üyesi ve Grup Sekreteri Ali Kıdık'ın silahlı saldırıya uğradığını duyurdu.

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti İBB Meclisi Grup Sekreteri Ali Kıdık'ın silahlı saldırıya uğradığını ve durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Saldırganın silahından çıkan kurşunun Ali Kıdık'ın aracının ön kapısına isabet ettiğini kaydeden İbrahim Özkan, kendisine de benzer tehditler geldiğini söyledi. 

İbrahim Özkan'ın paylaşımı şöyle: 

"İYİ Parti İBB Meclisi Grup Sekreteri Sn. @alikdk Halkalı'da silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken aracın ön kapısına isabet eden kurşun Ali Bey'e isabet etmedi. Son dönemde benzer tehditler maalesef bana da yapılıyor." 

Etiketler ibb saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tatil cennetinde kumsala onlarca ceset vurdu
Yıllar ona yaramış! Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker'in son hali şaşırttı
Kuyumcular altın fiyatları için tahminlerini açıkladı
AK Parti'de ''zenne'' (erkek dansöz) krizi!
Gideceği durağı soran yolcu ile şoför arasında tartışma: Cehennemin dibine gidin
Ankara'da 5 kişiyi öldüren zanlının Afganistan'a kaçtığı ortaya çıktı
İstanbul'da bir Etiyopyalı Cibuti ve Senegalli'nin parasını çaldı
Doya Doya Moda değil, doya doya rezalet!
Motorinin ardından benzine de indirim geliyor
Kaza yapmayan sürücülere yüzde 50 indirim müjdesi