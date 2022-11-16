İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'a silahlı saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, İYİ Parti İBB Meclis Üyesi ve Grup Sekreteri Ali Kıdık'ın silahlı saldırıya uğradığını duyurdu.

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti İBB Meclisi Grup Sekreteri Ali Kıdık'ın silahlı saldırıya uğradığını ve durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Saldırganın silahından çıkan kurşunun Ali Kıdık'ın aracının ön kapısına isabet ettiğini kaydeden İbrahim Özkan, kendisine de benzer tehditler geldiğini söyledi.

İbrahim Özkan'ın paylaşımı şöyle:

"İYİ Parti İBB Meclisi Grup Sekreteri Sn. @alikdk Halkalı'da silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken aracın ön kapısına isabet eden kurşun Ali Bey'e isabet etmedi. Son dönemde benzer tehditler maalesef bana da yapılıyor."