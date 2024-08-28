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İYİ Parti lideri Dervişoğlu ameliyat oldu

İYİ Parti lideri Dervişoğlu ameliyat oldu
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, önceki gün Ankara Sanatoryum Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, elindeki tendon sıkışması nedeniyle önceki gün Ankara Sanatoryum Devlet Hastanesinde bıçak altına yattı.

Başarılı geçen operasyon sonrasında sağlık durumu iyi olan Dervişoğlu, bir gün dinlendikten sonra genel merkezdeki çalışmalarına devam etti.

Dervişoğlu'nun 30 Ağustos programlarına katılacağı ve aynı gün akşam belediye festivaline katılmak üzere de Mersin’e gideceği, ardından da İzmir'e geçeceği öğrenildi. 

DHA

Etiketler müsavat dervişoğlu iyi parti ameliyat elinden ameliyat oldu
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