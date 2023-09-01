İYİ Parti'de istifa depremi: Bizi provokatörlükle suçladılar

İYİ Parti, Samsun 19 Mayıs İlçe Başkanı Uğur Yaman, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte toplu olarak istifa etti.

İYİ Parti Samsun 19 Mayıs İlçe Başkanı Uğur Yaman, 23 asil ve 20 yedek üye ile birlikte yönetim kurulunun istifa ettiğini açıkladı.

İstifa dilekçelerini İYİ Parti Samsun İl Başkanlığı'na gönderdiklerini söyleyen 19 Mayıs İlçe Başkanı Yaman, "Seçim sürecinden sonra biz istifa kararı almıştık. O süreçte devreye genel merkezin girmesi ile bunu ertelemiştik. Ancak gelinen süreçte biz mevcut İl Yönetimi ile çalışmayacağımızı belirttik. Bu konuda herhangi bir gelişme olmadığı için de ilçe başkanı olarak ben dahil yönetimde bulunan 23 asil ve 20 yedek üye toplu olarak istifa ettik" dedi.

"SEÇİM ÇALIŞMASINI NEDEN YAPMADIKLARINI SORDUK, PROVOKATÖRLÜKLE SUÇLANDI"

Duvar'da yer alan habere göre seçim sürecinde İl Başkanı Hasan Aksoy ve milletvekili Erhan Usta'nın ilçelerinde seçim çalışması yapmadığını ifade eden Yaman, şunları dile getirdi:



"Seçim sonrası il başkanımız Hasan Aksoy ve milletvekilimiz Erhan Usta'ya, '19 Mayıs ilçesinde neden seçim çalışması yapmadıklarını' sorduk. Bunu sorduk diye tepki gösterdiler. Soruyu soran ilçe yönetim kurulu üyemizi provokatörlük yapmakla itham ettiler. Usta'nın ilçe teşkilatımızı yok sayması ve yakışıksız üslubu nedeniyle istifa kararı aldık. Bu kararımız ile ilgili üç kez genel merkez ile görüştük. Ancak biz bu il yönetimi ile çalışmayacağımızı genel merkeze ilettik. Bu konuda herhangi bir adım atılmadığı için istifa dilekçelerimizi yazarak İl Başkanlığı'na gönderdik."