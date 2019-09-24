İYİ Parti'den Abdullah Gül yanıtı: Neyin fantezisi !

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2023 için ortak Cumhurbaşkanlığı aday olacağı yolundaki iddiayı “Bu neyin fantezisi!” sözleriyle yorumladı.

RS FM'de Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınına katılan Ağıralioğlu şu açıklamalarda bulundu:

“Hiçbir şey yokken bu kadarını kaldıramayız. Türkiye’nin biraz ciddiyete ihtiyacı var. Ortada parti bile yok. Babacan parti kuracak, Gül oradan gelecek, CHP razı olacak, biz buna onay vereceğiz.… Bu kadar bilinmezi, meçhulü bir araya getirme kabiliyeti olan bir topluluksak biz Türkiye’nin hali neden böyle?

Ortada parti yok, denklem yok, sözler yok…. İnanamıyorum…Bu ne fantezisi? Bunlar nasıl cümleler… Bu ne münasebetsiz bir Türkiye tahmini… Olmamış çocuğa elbise dikmek gibi görürüz bir böyle şeyleri. Bizim bir partimiz var. Genel Başkanımız var. Adayımız var. Biz irademizle ortadayız.”

CHP-İyi Parti temsilcilerinin IMF görüşmesi

İYİ Parti Sözcüsü, CHPli Faik Öztrak ile İYİ Partili Durmuş Yılmaz’ın IMF heyetiyle görüşmesi konusunda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bizim parti olarak kurumsal bir irademiz değil bu. Durmuş Bey eski Merkez Bankası Başkanı. Durmuş bey milli hassasiyeti olan bir siyasetçimizdir. Teknokratlığı hakimdir. Bu onun bürokratik kariyerinden ibaret davet edildiği bir süreçtir diye tahmin ediyorum.

Bizim partimizin ekonomi grubu var. Bu perspektifte çalışmalara acaba onların okumaları nedir, Türkiye’ye nasıl bakıyorlar diye bir bilgi alışverişi organizasyonudur. Bizim kurumsal bir irademiz değil bu…”