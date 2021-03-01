İYİ Parti'den HDP fezlekeleri için yeni açıklama

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, HDP'lilerin fezlekelerine ilişkin "Henüz genel kurula gelmiş bir fezleke yoktur. Biz genel olarak bu tür kararları sayın genel başkanımızın başkanlığında parti grubu olarak toplanırız, her bir arkadaşımız kendi düşüncesini ifade ederek ortak bir karar alırız" dedi.

İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Tatlıoğlu, ‘HDP milletvekillerinin fezlekeleri hakkında İYİ Parti’den farklı açıklamalar geldi, sizin yorumunuz ne olacak?’ sorusu üzerine şunları söyledi:

Bizim birbirinden farklı açıklaması olan bir arkadaşımızı görmedim. Belki yorumlanması o şekilde olabilir.

İYİ Parti olarak, bizim terör konusundaki çizgimiz bellidir. PKK konusunda da, HDP konusunda da, terör konusunda da, parlamento konusunda da, adalet konusunda da çizgimiz çok net ve açıktır.

Henüz genel kurula gelmiş bir fezleke yoktur. Biz genel olarak bu tür kararları sayın genel başkanımızın başkanlığında parti grubu olarak toplanırız, her bir arkadaşımız kendi düşüncesini ifade ederek ortak bir karar alırız.

İYİ Parti milletimizin iradesine ters düşecek bir kararın yanında olmamıştır, hep ortasında olmuştur. İYİ Parti milletimizin iradesini temsil eden bir parti olmuştur. Milli iradenin de devlete hakim olması mücadelesini veren bir partidir.

“TOPARLANMANIN REEL SEKTÖR ÜZERİNDE OLMASINI ARZU EDERİZ”

İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu, Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 1,8 büyümesine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

Büyümeye baktığımızda özellikle finansman ve kredi genişlemesinin büyük katkı sağladığını görüyoruz.

TÜİK rakamları üzerinden okuduğumuzda gecikmiş yatırımların belli bir miktar realize edildiğini görüyoruz.

Bu toparlanmanın finans ve bağlı birimlerden ziyade reel sektör üzerinde olmasını arzu ederiz.

DHA