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  3. 31 Ekim 2018 15:35

İYİ Parti'den İstanbul Havalimanı hamlesi

İYİ Parti, İstanbul Havalimanı'nın adının Atatürk olması için Meclis'e yasa teklifi sundu.

İYİ Parti'den İstanbul Havalimanı hamlesi
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İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, partisinin İstanbul'a yapılan yeni havalimanının isminin Atatürk olması için TBMM'ye yasa teklifi verdiğini açıkladı. Paçacı yasa teklifinde bütün İYİ Partili milletvekillerinin imzası olduğunu belirtti.

"ZAFER ANITI"

Paçacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni havalimanına "zafer anıtı" dediğini hatırlatarak "İYİ Parti olarak diyoruz ki zafer abidesi deyince Türk milletinin aklına 30 Ağustosta kazanılan muhteşem zafer ve onun mimarı, devletimiz ve Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk gelmektedir" dedi.

Paçacı aynı zamanda dünyanın en büyüğü olduğu ifade edilen havalimanına, çağın en büyük liderinin adının yakışacağına inandıklarını belirtti.

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