İYİ Parti'den Karasu'da salgın açıklaması

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı Sakarya'da incelemelerde bulundu. Sıdalı ilde binlerce kişiyi etkileyen nöroviris salgınının takipçisi olacaklarını söyledi.



Sıdalı Sakarya’da bir dizi ziyaretlerde bulunmasının ardından parti kurmaylarıyla bir açıklama yayımladı. İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Kılıçarslan, 24 Haziran seçimlerinde Sakarya milletvekili aday adayı olan Aydoğan Arslan ve parti mensuplarının katıldığı toplantıda Kurban Bayramı tatilinde 4 binden fazla kişiyi etkileyen nöroviris salgını ele alındı.

Olaylarla ilgili bilgiler alan Milletvekili Sıdalı, “Ziyaret sebebim nörovirüs ile ilgili; sadece Karasu bölgesinde tedavi gören 6 bin kişi ve diğer bölgelerde bunun çok daha fazlasını teşkil eden hastalardır. Bugüne kadar konu ile ilgili tatmin edici olmayan açıklamalara müteakiben kendi acil enformasyon masamızı oluşturduk. Şu ana kadar SASKİ dahil böyle bir kriz masasının oluşturulmaması ve gerekli açıklamaların yapılmaması Sakarya halkı için hayal kırıklığıdır. Yapıcı muhalefet anlayışımız gereği öncelikle sorumlu mercilerden bilgi almaya çalıştık. İlk ziyaretimizi SASKİ’ye yaptık. Genel Müdür ile yapmayı planladığımız toplantıyı İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür yardımcısı ile yapmamız uygun görüldü. Kendisinin makamında Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanıyla bir araya geldik. İddiasına göre bu virüs birkaç tane çeşmeden ve yazlık sitelerin havuzlarından kaynaklanmaktadır. SASKİ’nin şebeke sularında ve dağıtımını yaptığı su kaynaklarında herhangi bir hijyen sorunu bulunmamaktadır. O zaman aklımıza şu soru geliyor. Doğru bir şeklide dezenfekte edilen sularda nörovirüsün üremesi mümkün müdür?” diye konuştu.

Sıdalı, “Havuzlara giren kişilerin çoğunlukla çocuklar olduğunu düşünürsek, vakaların sadece dörtte birinin çocuk olması ve genelde erişkinlerde gözükmesi mantıklı mıdır? Eğer şebeke suları tamamen temiz ise İl Sağlık Müdürlüğü neden 3 gün boyunca suların kullanılmamasını tavsiye etmiştir? Hıfzısıhha müdürlüğünün suların kirli olduğunu ve içilmemesi gerektiğine dair bir raporu olduğu söylenmektedir. Bu rapor gerçek midir? Gerçek ise neden kamuoyundan gizlenmektedir? Kimi koruyorsunuz? Hangi gerçekleri halktan saklıyorsunuz?

Bu soruların cevabını almak için randevulaştığımız SASKİ Genel Müdürü ve İl Sağlık Müdürü neden randevusunu iptal etmiştir? Eğer üzerlerinde bir baskı var ise korkmasınlar İYİ PARTİ olarak biz arkasında dururuz.Bu arada Karasu Devlet Hastanesi Başhekimi ile yapılan görüşmede virüsün tipi dahil hastalığın nereden kaynaklandığını bilmiyor olması düşündürücüdür. Biz tedavi ederiz, kaynağını araştırmak bizim görevimiz değildir yaklaşımı ise üzücüdür. Bu salgının sebeplerinin ve sorumlularının ortaya çıkmalarının takipçisi olacağız” dedi.

İl Başkanı Kılıçarslan ise, “Karasu ve Sakarya daha iyi bir yönetimi hak ediyor. Bu yönetim anlayışı ile ileriki dönemlerde ilimizi daha ciddi problemlerin beklediğine inanıyoruz. Bu şehir daha nitelikli ve sorumlu yerel yönetimleri hak etmektedir.” diye konuştu.