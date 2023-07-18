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İYİ Parti'den ÖTV zammı için yeni hamle

İYİ Parti'den ÖTV zammı için yeni hamle
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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV zamları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken İYİ Parti'den yeni bir hamle geldi.

İYİ Parti, Danıştayda dava açarak, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamlarını içeren Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7390 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi tutarlarının yeniden belirlendiği hatırlatıldı.

Kararın Anayasa'ya aykırı olduğu öne sürülen dava dilekçesinde, bu nedenle Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istendi.

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızı nefes alamaz hale getiren yeni vergilere ve zamlara karşı İYİ Parti olarak tüm imkanlarımızı kullanarak mücadelemizi her mecrada sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı. (

Etiketler ötv zam ötv zammı
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