İYİ Parti'den Sümela Manastırı'ndaki ayinin iptaline destek

Trabzon'daki tarihi Sümela Manastırı'nda bu yıl 10. kez düzenlenecek olan ayin tartışma konusu oldu.

Bu yıl Sümela Manastırı'nda 10. kez düzenlenecek olan Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü olarak kabul edilen ayinin iptali için kampanya düzenlendi. Kampanyaya Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin ardından İYİ Parti'den de destek geldi. Parti Sözcüsü Zorlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada sadece Türkiye karşıtı kesimlerin bu tarihi bir "matem günü" olarak gördüğünü savundu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamada, bu yıl onuncu kez düzenlenecek ayine ilişkin "15 Ağustos Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fetih tarihidir..." ifadesine yer vererek iptal edilmesini talep etti.

Zorlu, sadece Türkiye karşıtı kesimlerin bu tarihi bir "matem günü" olarak gördüğünü de savundu. "Bu önemli günde gerçekleşen bir anma etkinliğine dikkat çekmek ve yetkilileri uyarmak istiyoruz" diyen Zorlu, 2010 yılına kadar ayine izin verilmezken, restorasyon nedeniyle kapalı olduğu tarihler hariç burada 15 Ağustos'ta ayin yapılmasına yeniden izin verilmeye başlandığını ve önümüzdeki perşembe de yine ayin yapılmak üzere resmi izin verildiğini belirtti.

"Gelinen aşamada bunun basit bir ibadet faaliyeti olarak görülmemesi gerektiğine yönelik güçlü tespitler bulunmaktadır" diyen Zorlu ayinin derhal iptal edilmesi gerektiğini, ayine izin verilecekse de sürecin yeniden planlanması gerektiğini savundu.

15 Ağustos tartışma konusu oldu

DW Türkçe'de yer alan habere göre, İYİ Parti'nin ayinin iptali konusunda yaptığı açık çağrıdan önce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından benzer bir açıklama yayınlamıştı. Özdağ "Sümela Manastırı'nda yapılacak ayin ile ilgili Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fikret Bayır'ın açıklanmasıdır" başlıklı paylaşımında Sümela'daki ayinlerin AK Parti iktidarı döneminde resmileştiğini ifade etti.

Açıklamada Meryem Ana Yortusu vesilesiyle düzenlenen 15 Ağustos tarihinin kendileri için başka bir önemi olduğuna vurgu yapılırken, Zafer Partisi de İYİ parti gibi Sümela'nın yer aldığı Trabzon'un fetih tarihi olduğuna işaret ederek ve 15 Ağustos 1461'in yıldönümüne denk gelen tarihin seçilmesinin "kasıtlı ve manidar" olduğunu ileri sürdü.

Açıklamada, "... Nitekim Pontus hayalleri kuranlar, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs’ı sözde 'Pontus soykırım' günü olarak kabul etmekte ve Atatürk'ü 'soykırım' yapmakla suçlamaktadırlar. Bu yıl 19 Mayıs’ta Başbakan (Yunanistan) Miçotakis, 'Zulme uğrayan ve yok edilen Pontus Rumlarının Soykırım Gününü anıyoruz...Uluslararası tanınma mücadelesi devam ediyor. Anma Günü, Doğrulama Günü olana kadar devam edecektir' diyerek gerçek niyetlerini artık açıkça ilan etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin de Sümela Manastırı'nda ayin yapılmasına karşı çıkmış ve ayinin Lozan Barış Anlaşması'nı ihlal ettiğini öne sürmüştü.

Ayin düzenlenecek mi?

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Temmuz ayı sonunda Orthodox Times gazetesine açıklamasında Hıristiyan inancında Meryem'in göğe yükseliş günü olarak kabul edilen 15 Ağustos'ta ayin yapmaları için kendilerine hâlâ yazılı iznin gönderilmediğini açıklamıştı. İHA'nın haberinde ise Ortodoks inancının en önemli merkezlerinden olan Sümela Manastırı'nda bu sene "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos'ta 10'uncu kez ayin düzenleneceğine ve ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yöneteceğine yer verildi.