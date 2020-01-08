İYİ Partili başkan Arapça tabelaları kaldırıyor !

Samsun'un İYİ Partili İlkadım Belediyesi, ilçedeki iş yerlerinde Arapça tabelaları kaldırmaya başladı. Suriyelilere ait 7 işyerine de tabelalarını Türkçe yapması için 1 hafta ek süre verilirken, 9 iş yerine ruhsatsız ticari faaliyet yapmaktan ceza yazıldı. Başkan Necattin Demirtaş, gelişi güzel hazırlanmış ve standartlara uymayan tabelalara izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Samsun'un İYİ Partili İlkadım Belediyesi, Türkçe’nin korunması kanununa istinaden yüzde 75'i Türkçe olmayan iş yeri tabelalarına yönelik denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde iş yeri sahiplerine, yeni açılacak iş yerlerine Türkçe tabela uyarısında bulundu.

YÜZDE 75'İ TÜRKÇE OLMASI GEREKİYOR

Belediye ekipleri, Suriyelilere ait iş yerlerinin yoğun olduğu 19 Mayıs, Hürriyet ve Çiftlik mahallelerinde denetim yaparak, kanun gereği yüzde 75'i Türkçe olmayan tabelaları tek tek söktü.

Yapılan denetimlerde, 9 iş yerinin ruhsatsız olduğunu tespit ederek caza yazarken, 7 iş yerine ise iş yeri tabelalarını Türkçe’nin korunması kanununa istinaden düzeltilmesi için 7 günlük süre verdi.

VATANDAŞLAR DA ŞİKÂYETÇİ

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kentte özellikle Suriyelilerin çok sayıda iş yeri açtığını dile getirerek, “Bu iş yerlerinin büyük bir kısmı da yine Suriyelere hitap ettiğinden tanıtımlarına yönelik tabela, pankart ve flamaları da yabancı harf ve kelimelerle yazılıyor. Tabelalar konusunda standartlar kuralına uymayan işletmelerimiz ile ilgili çalışmalarımızı ilçemizde başlatmıştık. Türk Standartlar Enstitüsü belirlediği şartlara uymayan, gelişigüzel tasarlanmış, yabancı kelimelerin kullanıldığı, yazımda imla hatalarının olduğu işletme tabelalarını söküyoruz. Vatandaşlarımızda görüntü kirliliği oluşturması ve yazılanları anlamadıklarını belirterek şikâyet ediyorlar. Yabancılaşmasının önüne geçmemiz adına gerekli denetim ve çalışmaları ilçemizde sürdürüyoruz” diye konuştu.

SURİYELİLER, TÜRK VATANDAŞLARININ ÜZERİNE İŞ YERİ AÇIYOR

Yabancı uyruklu işyerlerinin hemen hepsinde iş yeri açma ve ruhsatlandırma evraklarının Türk vatandaşlarının üzerlerine alarak açma ve kapamaları yasanın verdiği boşluktan faydalanarak sürdürdüklerine dikkat çeken Başkan Demirtaş, “Denetim yapan ekiplerimiz gören yabancı uyruklu işyeri sahipleri dükkanlarını kapatıp kaçıyor. Ya da kapama işlemi gerçekleştikten sonra tekrar devir yaparak başka bir Türk vatandaşının üzerinde tekrar açılıyor. Bu da ilçe yapılan denetim ve tespitlerin uzamasına sebep oluyor” dedi.