İYİ Partili başkana höşmerim faturası

Yerel seçimlerde Balıkesir'de Susurluk Belediye Başkanı seçilen İYİ Partili Nurettin Güney, göreve başlar başlamaz belediyenin borçlarını açıkladı. Belediyenin AK Parti döneminden kalan toplam 58 milyon TL borcu olduğu belirtildi. AK Partili eski başkan Hüseyin Hızlıoğlu'ndan, İYİ Partili başkana 345 bin 41 TL'lik peynir, 136 bin TL'lik et, 23 bin 350 TL'lik yoğurt, 52 bin 44 TL'lik pişmaniye ve kestane şekeri ile 41 bin 155 TL'lik höşmerim (Peynirden yapılan yöresel bir tatlı) borcu kaldı. Güney, “Belediyemizin borçlarından şeffaflık ilkemiz doğrultusunda halkımızın haberdar edilmesi, bilgi sahibi olması en tabi haklarıdır. Hedefimiz gelirleri artırmak, giderleri azaltmaktır” dedi.

İŞTE BELEDİYENİN KALEM KALEM BORÇLARI

SGK Borcu: 33 milyon 733 bin TL

Vergi Borcu:10 milyon 731 bin TL

Emekli Sandığı Prim Borcu: 5 milyon 421 bin TL

T.C. Belediyeler Birliği Aidat Borcu: 17 bin 212 TL

Elektrik Borcu: 72 bin 47 TL

Kalkınma Ajansı Aidat Borcu: 1 milyon 46 bin TL

Kültür Varlıklarını Koruma Payı Borcu: 702 bin 172 TL

İşçi Sendikası Aidatı: 300 bin TL

Memur Sendikası Aidatı: 38 bin 500 TL

Bankadan Çekilen Kredi Borcu: 1 milyon 935 bin TL

Emekli Personel Ödemeleri: 246 bin 409 TL

Belediye Yapım İşleri Borçları: 476 bin 135 TL

Parke Taşı Alımı: 513 bin 486 TL

Malzeme Borcu: 918 bin 490 TL

Peynir Alımı: 345 bin 41 TL

Et Alımı: 136 bin 264 TL

Yoğurt Alımı: 23 bin 353 TL

Un Alımı: 103 bin 987 TL

Kahvaltılık Malzeme ve Tavuk Alımı: 40 bin 979 TL

Pişmaniye ve Kestane Şekeri Alımı: 52 bin 44 TL

Höşmerim Alımı: 41 bin 155 TL

Akaryakıt Borcu: 248 bin 247 TL

Sosyal Harcamalar:196 bin 309 TL

Kırtasiye ve Bilgisayar Giderleri: 22 bin 250 TL

Temizlik İşçilerinin Alacağı: 12 bin 985 TL

Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği Borcu: 267 bin 312 TL

Personel Hizmet Alımı Borcu: 296 bin 232 TL