SON DAKİKA
SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI AÇIKLANDI
TÜRKİYE GENELİNDE 9 SAATLİK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YENİDEN BAŞLADI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Kasım 2020 17:25

İYİ Partili isim koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grupbaşkanvekili İbrahim Özkan İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İYİ Partili isim koronavirüsten hayatını kaybetti
A+ A-

İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İbrahim Özkan'ın açıklaması şöyle oldu:

@iyipartiMuş il Başkanımız Ramazan Aşık Bey Covid-19 Tedavisi gördüğü hastanede hakkın rahmetine kavuştu.

Ailesine, Camiamıza ve Muş İYİ Parti teşkilatımıza sabır dilerim.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ramzan Aşık'ın vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başsağlığı diledi. 

Meral Akşener'in açıklaması şöyle oldu:

Muş İl Başkanımız Ramazan Aşık'ı Covid-19 sebebiyle kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum.

Başımız sağ olsun...

 

virüs , tedbir , salgın , maske , iyi parti , normalleşme , pandemi , ölümcül virüs , koronavirüs , corona , kovid , coronavirüs , korona , covid , covid-19 , kovid-19 , sosyal mesafe
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM