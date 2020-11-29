İYİ Partili isim koronavirüsten hayatını kaybetti

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İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
İbrahim Özkan'ın açıklaması şöyle oldu:
@iyipartiMuş il Başkanımız Ramazan Aşık Bey Covid-19 Tedavisi gördüğü hastanede hakkın rahmetine kavuştu.
Ailesine, Camiamıza ve Muş İYİ Parti teşkilatımıza sabır dilerim.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ramzan Aşık'ın vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başsağlığı diledi.
Meral Akşener'in açıklaması şöyle oldu:
Muş İl Başkanımız Ramazan Aşık'ı Covid-19 sebebiyle kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum.
Başımız sağ olsun...
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