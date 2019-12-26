İYİ Partili isme silahlı saldırı

Geçtiğimiz günlerde Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş’a trafikte seyir halindeyken gerçekleştirilen silahlı saldırı girişiminin ardından, Kocaeli Gölcük'te de benzeri bir olay yaşandı.

İYİ Parti Gölcük ilçe Saymanı Yunus Çolak’ın sahibi olduğu Çolak Yapı Market isimli iş yerine dün sabah 09.30 sularında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında iş yerinde çalışan ve bir müşterinin olduğu öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Aynı günün gecesi, saat 01.30 sularında ise bu kez Çolak’ın aracına yapılan silahlı saldırı sonucu aracın arka camı parçalandı.

"BİR AN ÖNCE YAKALANMALI"

Kocaeligazetesi.com'dan Nazım Özgün Erbulan'ın haberine göre, İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı konu hakkında yaptığı açıklamada "Bir günde iki silahlı saldırı yapılmış olmasına rağmen suçluların elini kolunu sağlayarak dolaşıyor olmalarını şiddetle kınıyoruz. Gölcük İYİ Parti İlçe muhasibine yapılan bu çirkin saldırının faillerinin biran önce yakalanarak adaletin tecelli edeceğine, bu konuda Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün saldırı ile alakalı titiz bir çalışma yaparak parti üyelerimizi ve kamu vicdanını rahatlatacağına inancımız tamdır" dedi.