İYİ Partili Turhan Çömez'den ''Milletin adı Türkiye'' afişine çok sert tepki

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için hazırlatılan afişlerde yer alan "Milletin adı Türkiye" ifadelerine çok sert bir tepki gösterdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından üzerinde “Milletin adı Türkiye” yazan bir afiş paylaştı. Çömez, paylaşımında "Milletimizin adı ‘Türk Milleti’dir. Sonsuza dek de öyle kalacaktır" notuyla afişteki "Milletin adı Türkiye" ifadelerine tepki gösterdi. Çömez paylaşımında "Milletimizin adı ‘Türk Milleti’dir. Sonsuza dek de öyle kalacaktır. ‘Milletin Adı Türkiye’ diyenler; Ne Milleti ne de Türkiye’yi bilmeyenlerdir!" ifadelerini kullandı.