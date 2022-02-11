İYİ Partili Yaşar: Milli Eğitim Bakanlığı engelli öğretmen atamasında hata yaptığını kabul etti

İYİ Partili Bedri Yaşar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın engelli öğretmen atamasında hata yaptığını kabul ettiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar’ın, engelli öğretmen atamalarında pedagojik formasyonu olmayan adayların da atanıp atanmadığı sorusuna yanıt verdi.

ANKA'da yer alan habere göre Yaşar, Bakan Özer’in, “Pedagojik formasyon eğitimlerini henüz tamamlamayan bazı adaylar için sisteme ‘sehven’ girilen kayıtlar, atama işlemlerinin ‘hatalı’ yapılmasına sebebiyet verilmiştir” yanıtını verdiğini açıkladı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Millî Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı engelli öğretmen atamalarında formasyonsuz öğretmen ataması yaptığı iddiasını TBMM gündemine taşımıştı. Yaşar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in verdiği yanıta ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yaşar’ın açıklaması şöyle:

'12 KİŞİNİN ARDINDAN 4 KİŞİ DAHA FORMASYONSUZ ATANDI'

“3 Aralık 2021'de gerçekleştirilen engelli öğretmen atamalarında şaibeler gündeme gelmiş; bu doğrultuda formasyon eğitimi almayan kişilerin atamalarının yapıldığı iddiaları tarafımıza ulaşmıştı.

Atanamayan öğretmen adaylarımız tarafından; MEB memurları ile yapılan görüşmelerde formasyonsuz atamaların olduğunun kabul edildiği ifade edilmekteydi. Bu memurların yaptığı açıklamada ilk başta formasyonsuz 12 kişinin atmasının belirlendiği ardından düzeltmenin yapıldığı söylenirken, 12 kişinin ardından 4 kişinin daha formasyonsuz olarak atandığı ortaya çıkmıştı.

Verdiğimiz önergeye ilişkin verilen cevapta ise ‘Pedagojik formasyon eğitimlerini henüz tamamlamayan bazı adaylar için söz konusu sisteme ‘sehven’ girilen kayıtlar, bu durumda bulunan adayların başvurularının birinci öncelikli olarak değerlendirilmesine ve atama işlemlerinin ‘hatalı’ yapılmasına sebebiyet verilmiştir’ denmektedir.

Sorduğumuz soruların çoğu cevapsız kalmıştır. Bu şekilde kaç kişinin atamasının yanlışlıkla yapıldığı, bu hatanın takibinin nasıl yapıldığı ve yapılan hataların ne kadarının nasıl sonuçlandırıldığı, hatalı işlem yapanlar hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığı ise cevaplandırılmamıştır.

Engelli öğretmenlerimize pozitif ayrımcılık uygulanması ve tüm engelli öğretmenlerimizin atanması gerekirken yaşadıkları bu mağduriyetin sonuna kadar takipçisi olacağımı kamuoyuna bildirmek ister, önergemde cevaplanmamış ve açığa kavuşmamış konuların üzerine gideceğimi bildirmek isterim.”

ANKA Haber Ajansı